Как может взлететь тариф на электроэнергию в Украине: названы суммы

В Украине стоимость электроэнергии для населения одна из самых низких в Европе. Сейчас тариф на первые 100 кВт*час (90 копеек за кВт) не покрывают расходы даже на транспортировку, не говоря уже о генерации. При том себестоимость как минимум на 30% выше.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.Все это приводит к целому ряду проблем, например, накопились многомиллиардные долги. Еще несколько месяцев назад Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) опубликовала предложение регулятора поднять тариф на 30%. Позже они добавили: что это всего лишь предложение. Мол, есть специальные обязательства, которые принимает Кабмин. И именно правительство выносит решение, по каким тарифам продавать электроэнергию.

При этом Нацкомиссия в очередной раз подчеркнула: они выступают за то, чтобы отменить перекрестное субсидирование, не вдаваясь в детали. Что такое перекрестное субсидирование? Если кто-то платит за электроэнергию меньше, то кому-то придется платить больше. Так и происходит: население недоплачивает, а бизнесу приходится переплачивать.

Сейчас украинцы в среднем платят за электроэнергию почти 1,1 грн за кВт*час. При этом первые 100 кВт-час стоят по 90 копеек, а каждый следующий – 1,68 грн. В НКРЭКУ же предлагают усредненный тариф на уровне 1,4 грн. То есть возможное подорожание составит 30%.

Эксперт в сфере энергетики Мирослава Качко уверена: повышать тарифы населению нужно было еще в прошлом году. С 1 июля 2019 года работает свободный рынок (именно его запуск и спровоцировал дисбаланс, так как не была решена проблема задолженностей), и по идее украинцы должны были платить за "свет" по рыночным тарифам.

Ситуация, когда украинцы платят по 90 копеек за первые 100 кВт*час электроэнергии, абсурдная, рассказывает OBOZREVATEL представитель Ассоциации потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Чтобы развивать сервисы, улучшить уровень услуг, нужна конкуренция.

"Я оставил бы эти тарифы, а для тех, кто много потребляет, увеличил бы стоимость, в тех больших домах, где большое количество техники, пусть они платят по 2 грн", – поясняет эксперт. Чем больше компаний заинтересовалось бы в рынке, тем выше была бы конкуренция и больше шансов на получение качественной услуги.

С тем, что цены нужно повышать, соглашается и эксперт "Опоры" Татьяна Бойко. "Это сейчас недорынок. Поставщики должны бороться за клиентов, их должно быть много. Почему сейчас не так? Потому что нет рыночной цены. Она должна быть намного выше. Тут есть два тарифа, один, который до 90 копеек, он даже транспортировку не покрывает, не то чтобы компенсировать расходы на производство", – рассказывает в комментарии Бойко.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине ряд "слуг народа" зарегистрировали законопроект №4151, в котором предлагают выпустить облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на 19,6 млрд грн для погашение долгов за электроэнергию.

Документ опубликовали на сайте Верховной Рады. Согласно проекту, Министерству финансов разрешат по согласованию с Кабинетом министров выпустить ОВГЗ на 8,9 млрд грн для погашения задолженности госпредприятия "Гарантированный покупатель" и 10,6 млрд грн на оплату (20% от прогнозной выработки товарной продукции).