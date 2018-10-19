''Чудо техники'': в Украине начали продавать электрокары по 100 тысяч грн

В Украине в продажу поступил китайский электромобиль Fulu Mk1, стоимость которого – 109 999 гривен, что по курсу доллара, по состоянию на 19 октября, составляет меньше $4 000.

Как сообщает AutoGeek, Fulu Mk1 отличается довольно маленькими габаритами. Длина авто составляет 2,4 м, ширина – 1,2 м, высота – 1,5 м, а масса – всего 435 кг.

Издание отмечает, что при этом всем конструкторы смогли сделать это "чудо техники" четырехместным. Электромотор развивает 2,2 кВтч и позволяет авто ехать с максимальной скоростью в 45 км/ч.

Свинцовые аккумуляторы обеспечивают запас хода в 120 км, а зарядить электромобиль можно за 8 часов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Tesla начала продавать Model 3 в новой комплектации по меньшей цене и c меньшей дальностью пути.