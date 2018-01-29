"Что ж там за Крымнаш такой?" Украина погубила экономику оккупантов

В оккупированном Крыму ухудшается социально-экономическая ситуация из-за убыли туристического потока и блокировки днепровского канала.

Об этом речь идет в блоге российского адвоката Николая Полозова на "Обозревателе".

"Цены многократно возросли, товары завозят из РФ, где они стоят гораздо дороже, чем в Украине. Все это завозится морским путем, потому что прямого сообщения нет. Если в первый год оккупации россияне поехали посмотреть, что ж там за "Крымнаш такой" и столкнулись с этими ценами, сервисом, со сложностью логистически добраться, простояв сутками на паромах, то на второй и третий год туда никто не поехал", - напомнил он.

По словам Полозова, россияне понимают, что им дешевле поехать в Турцию, получить там больше комфорта, услуг, и при этом "нормально отдохнуть".

В таких условиях туристическая система Крыма медленно ухудшается, отмечает он.

"Компенсируется это все бюджетными средствами. Туда завозят бюджетников, но они не восполняют убыль туристического потока. Плюс бюджетники ничего не покупают, не ездят на экскурсии. Им дали в пансионате 3-разовое питание, бесплатное море и они уже никуда не пойдут", - пояснил адвокат.

Значительную часть крымской экономики составляла сельскохозяйственная сфера (помидоры, персики), которая также попала в кризис после аннексии полуострова, говорит Полозов.

"После того как произошла блокировка канала, днепровская вода перестала поступать в Крым, получилось фактически обезвоживание. Особенно в северных районах Крыма. На юге ситуация чуть получше, но это тоже не промышленные масштабы, а значит, невозможность орошать поля в достаточной мере. Поэтому эта сфера экономики тоже загибается", - добавил адвокат.

Как писал "Обозреватель", после захвата Россией полуострова на границе материковой Украины с Крымом построили новую дамбу, которая перекрыла воду на полуостров.