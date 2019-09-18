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18 сентября • обновлено в 16:15
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Что Украина будет требовать от России: озвучены детали нового контракта на транзит газа

2.4т Читать материал на украинском

Украина на переговорах с Россией о новом контракте на транзит газа в Европу будет отстаивать позицию, что срок договора должен составить 10 лет.

Минимальный объем транспортируемого газа составит 60 млрд кубометров в год, сообщил на брифинге после заседания правительства министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает УНИАН.

Кроме того, по его словам, Украина поставит условием возможность увеличить транзит российского газа до 90 млрд кубометров в год.

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"У нас есть позиция, которую озвучил господин Марош Шефчович, еврокомиссар, мы поддерживаем ее. Там были названы определенные объемы относительно транспортировки и определенные сроки", – сообщил Оржель.

"Мы полностью поддерживаем эту позицию – 60 плюс 30 и на 10 лет. Будем поддерживать в переговорах эту позицию", – резюмировал министр.

Действующий транзитный контракт с "Газпромом" был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения в 2020 году российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.

Минимальный объем транспортируемого газа составит 60 млрд кубометров в год

Минимальный объем транспортируемого газа составит 60 млрд кубометров в год

​Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину.

  • Он подчеркнул, что РФ на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита и импорта газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов в Украине и, при отсутствии новых договоров, может прекратить транзит в начале 2020 года.

  • "Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

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Персона
Алексей Оржель
Место
Украина
Теги
транзит газа газ Газпром Кабинет министров Украины
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Комментарии
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lykin vasa
lykin vasa
и как 90 % загрузки влезет в 3 пакет для пшекского хаба?
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Мощно, жёстко, феерично. "Будут требовать" - щя описаюсь.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Требовать, конечно, можно что угодно, но, как говорил монтёр Мечников, "согласие есть продукт при полном непротивлении сторон". :) Поскольку подписание любого контракта предполагает достижение консенсуса между партнёрами, боюсь, у Украины могут возникнуть проблемы.
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