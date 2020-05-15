Что можно было купить в СССР за 1, 10 и 50 рублей: опубликованы цены и товары

В Советском Союзе на самую мелкую купюру – рубль, можно было купить много чего. Цены на некоторые продукты и товары отличались в зависимости от сорта и качества, в принципе, как и сегодня. Сахар можно было купить за 78, 84 или 94 копейки. Яйца от 90 копеек и выше.

Что можно было купить за рубль

- 100 стаканов воды без сиропа

- 100 газет "Пионерская правда"

- 100 коробков спичек

- 10 кг соли экстра

- 10 кг картошки

- 10 яиц

- 10 стаканов томатного сока

- 1 кг сахара + сдача

- 1 бутылку подсолнечного масла

- 5 пломбиров в стаканчике

- 4 пачки сигарет "Беломора"

- самоучитель игры на фортепиано

- домино

- обед в столовке

- проезд на трамвае (33 поездки - 3 копейки талон), троллейбусе - (25 поездок - 4 копейки талон), автобусе (20 поездок - 5 копеек талон).

- штраф за безбилетный проезд

- 20 литров бензина АИ-72 (90 копеек)

Что можно было купить за три рубля

- 1 кг докторской колбасы (2 руб. 90 коп.)

- 1 кг сыра "Российский"

- 1 кг апельсинов

- 1,5 кг говядины (1 рубль 80 копеек за кг)

- 1 кг свинины (2 рубля 50 копеек) + сдача

- 2 литра сметаны

- торт "Наполеон" или "Киевский"

- импортная виниловая пластинка "Сандра", "Модерн Токинг", "Тото Кутуньо" и др.

За виниловой пластинкой с хитами зарубежных звезд надо было отстоять очередь или отдать двойную цену перекупщикам.

- 2 пачки сигарет Marlboro

- рулон бумажных обоев

- сливочное масло бутербродное

Что можно было купить за пять рублей

- 1кг сырокопченой колбасы

- бутылка водки (4 рубля 90 копеек)

- 2 кг бананов

- 1 кг шоколадных конфет "Мишка на севере", Грильяж и др.

- 1,5 кг сыра "Швейцарский" (3 рубля 50 коп. за кг)

- импортные пакеты с портретами или надписями (у фарцовщиков)

- головоломка "Кубик Рубика"

- женские колготки

Что можно было купить за десять рублей

- бутылку недорого коньяка

- 2 кг копченого палтуса

- 2 кг шоколадных конфет "Красная шапочка"

- импортную аудиокассету

- набор хрустальных стаканов (6 шт.)

- метр ткани крепдешин

- детское бра

- импортное женское белье

- банное махровое полотенце (Индия)

- стул деревянный

- пароварку

- китайский термос

- двуспальный пододеяльник

- настольную игру "Хоккей"

- спиннинг

- путевку в пионерлагерь на смену (профсоюзная)

Что можно было купить за 25 рублей

- билет на самолет Москва - Минск

- французские духи "Клима"

Знаменитые французские духи "Клима" пользовались популярностью у советских женщин.

- гитара шестиструнная ("Ленинград")

- французский коньяк (от 25 рублей)

- 2 кг черной икры

- недорогой фотоаппарат

- микрокалькулятор "Электроника"

- детское зимнее пальтишко

- отечественные туфли

- чайный сервиз на шесть персон

Что можно было купить за 50 рублей

- велосипед (подростковый)

- 2 импортные видеокассеты

- 5 метров шерстяной ткани

- позолоченные отечественные часы

- пылесос "Тайфун"

- детскую коляску

- 50 гаванских сигар

- термос 2-литровый с насосом ( отечественный)

- 2 люстры с рассеивателями под хрусталь

- лакированные женские туфли

- ужин в хорошем ресторане на двоих

- купейный билет Москва - Адлер (туда-обратно).

Как сообщал OBOZREVATEL, в СССР люди жили в квартирах на птичьих правах и в любое время могли быть выселены, это скорее напоминало договор долгосрочной аренды, чем собственность.

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