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Россия — основной партнер: что и кому продает Украина

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Россия остается главным торговым партнером Украины. И хотя за последние годы объем экспорта в РФ снизился в 4 раза, страна-агрессор до сих пор опережает всех украинских партнеров по объему товарооборота.

OBOZREVATEL разобрался, что и кому продает Украина, и как "завоевать" внешние рынки.

Главное:

  • Россия – первая по объему экспорта из Украины;

  • Украина в первую очередь продает продукцию АПК и металлургии;

  • Экспорт в ЕС растет, а в РФ – падает;

  • у Украины огромные перспективы роста, но придется проводить реформы;

  • быстрее всего растет экспорт металлургии.

С кем торгует и что продает Украина

Кто покупает украинские товары. Россия, Польша и Италия – главные торговые партнеры Украины по результатам 10 месяцев 2018 года. Несмотря на фактически войну с северным соседом, в структуре экспорта он все еще занимает наиболее весомую роль. Так, с января по октябрь прошлого года россияне купили у Украины товаров и услуг на общую сумму $3,03 млрд. Если сравнивать с аналогичным периодом 2017-го, экспорт снизился на 7,1%, но все еще занимает первое место.

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Второй место с показателем в $2,7 млрд заняла Польша, а третье – Италия ($2,2 млрд). Правда, если считать 28 стран ЕС как одну, то объем экспорта достиг $16,4 млрд. Узнать подробнее, кто покупает товары и услуги у Украины, можно с помощью инфографики.

Что изменилось. С 2011 года объем экспорта в Россию сократился в 4 раза. Как отмечает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, снижение объемов началось задолго до аннексии территорий и военной агрессии. В то же время торговля с ЕС постепенно растет. Если сравнивать 10 месяцев 2018-го с аналогичным периодом 2017-го, экспорт в страны Евросоюза увеличился на 16,1%.

Лидером про приросту оказались страны Америки – на 33,2%, на третьем месте после Европы – Азия с ростом в 6,8%. "Высокая доля экспорта РФ – историческое наследие и изначально высокая его доля", – поясняет Иосуб.

Что покупают у Украины. Наибольшую долю в экспорте занимают металлы и продукты растительного производства (25,6% и 19,8% соответственно). Если же продукцию АПК и пищевой промышленности посчитать вместе, окажется, что эти две сферы занимают 37,8% в общей структуре.

Последние несколько лет растет объем продаваемых жиров и масел растительного происхождения. На данный момент они составляют 9,2% в общей структуре. Причем масло и жир считаются товарами с высокой добавленной стоимостью. А чем больше Украина продает готовой продукции, а не сырья, тем больший эффект для экономики.

Какие сферы быстрее всего наращивают объемы экспорта:

  • металлургия +22,7%

  • химическая промышленность +20,2%

  • машиностроение +12,6%

К слову, больше всего Украина продает в Россию продукты пищевой промышленности, включая соль и табак, черные металлы и изделия из них, продукты неорганической химии, машины и оборудование. В ЕС покупают зерновые, семена, масла, руду, черные металлы, древесину и др.

Правда, насколько объективно статистика показывает реальное положение дел – остается вопросом. Для примера, украинский Госстат подсчитал, что за 10 месяцев 2018-го РФ купила у нас товаров и услуг на общую сумму $3,03 млрд. В то же время российский Росстат за этот же период насчитал купленных товаров и услуг на $3,89 млрд. Либо ведомства пользуются разными методиками, либо далеко не весь товар, который купили в России, легально попал на территорию Украины и вошел в официальную статистику.

Новые перспективы и старые проблемы

Зона свободной торговли с Европейским союзом создала для Украины возможность полноценно выходить на крупнейший рынок и завоевывать свое место в конкурентной среде. Страна имеет огромный потенциал, но пока, как говорится в информационной записке Мирового банка, его не реализовала.

Украина находится на перекрестке торговых путей между Европой и Азией, имеет самые большие площади плодородных земель в регионе, образованное население. Но все эти ресурсы на данный момент всего лишь создают инструменты для потенциального роста.

"Перед Украиной есть огромные возможности для наращивания объемов экспорта разнообразной продукции с высокой добавленной стоимостью. Международный опыт показал, что для сохранения высоких темпов экономического роста в течение длительного периода необходимо обеспечить стремительное развитие секторов, производящих товары и услуги с высокой добавленной стоимостью. Однако за последнее десятилетие доля Украины в мировом экспорте несколько снизилась: с 0,35% в 2008 году и 0,34% в 2013 году до 0,28% в 2017 году", – отмечают в Мировом банке.

В структуре экспорта из Украины доминируют металлы и зерно, а до полноценного "торгового прорыва" стране еще далеко. Чтобы исправить ситуацию, эксперты советуют провести реформы, которые привлекут инвесторов (судебная, антикоррупционная, аграрная и т. д), запустить полноценную приватизацию.

Экономист Евгений Олейников указывает еще на одну проблему – украинскому бизнесу нужны лаборатории на территории собственной страны, где можно будет получать действительные в ЕС сертификаты качества. Это позволит выходить на европейский рынок с уже готовыми документами.

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"То есть, когда украинский поставщик хочет сотрудничать с ЕС, ему придется там проходить процедуру сертификации. Если бы Минэкономразвития действительно хотело что-то сделать для продвижения экспорта, то начать нужно было с создания сети аккредитованных ЕС лабораторий, чтобы здесь можно было проводить соответствующие исследования и их протоколы подавать в ЕС", – убежден экономист.

Торговля Украины с Россией

Торговля Украины с Россией

Как отмечает замминистра экономразвития Максим Нефедов, помимо ЕС, есть и другие перспективные для Украины рынки, в том числе Нигерия и Индонезия. "У нас есть большое количество стран, с которыми есть торговля, но в перспективе она может возрасти. Есть и перспективные рынки. Это рынки, на которых Украина мало присутствует, но хотелось бы там быть", – уверен политик.

За прошедшие пять лет торговый оборот с Россией существенно сократился, однако страна-агрессор остается главным партнером. И для того, чтобы исправить ситуацию, Украине предстоит еще долгий путь поиска новых рынков и собственных конкурентных преимуществ.

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Автор
Александр ЛитвинАлександр Литвин
Тема
Зона свободной торговли с ЕС
Место
Украина
Теги
РоссияЭкспорт Импортторговая война
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
"И хотя за последние годы объем экспорта в РФ снизился в 4 раза, страна-агрессор до сих пор опережает всех украинских партнеров по объему товарооборота... ". А говорили же, что торговое соглашение - филькина грамота! Ну вы умнее всех...
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
А разве этого кто-то не знал?! Остается только один вопрос: какого фига бизнес запретами кошмарили, нечестная конкуренция с помощью гос аппарата?!
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