Кому продадут землю и почему можно стать жертвой аферы: какой рынок земли примут в 2020-м

Рынок земли – один из самых острых вопросов для команды “Слуги народа” в первые месяцы 2020 года. Ведь после того, как нардепы монобольшинства не смогли продавить проект закона в конце прошлого года, многие украинцы столкнулись со сложной правовой неразберихой.

Мораторий на продажу земли завершился 1 января 2020 года, а нового закона до сих пор нет. Что это значит, к чему пришли народные депутаты и стоит ли бояться рейдеров – в материале OBOZREVATEL.

Главное:

Верховная Рада не смогла принять законопроект про рынок земли в 2019 году. А мораторий на продажу действует лишь до 1 января 2020 года;

При этом покупать и продавать землю до сих пор нельзя;

В Раде уверяют, что мораторий, несмотря на прописанные сроки, действует и после 1 января. Дело в том, что для старта рынка земли нужно два главных условия, которые еще не выполнены;

Принятия законов о рынке земли и об оценке этого рынка. Нардепы обещают, что все инициативы примут уже в январе-феврале 2020 года;

Также опубликован финальный текст законопроекта по рынку земли перед голосованием в Раде.

Земля зависла в воздухе – почему Рада не приняла закон о рынке?

Потому что это один из самых важных и скандальных проектов за последние месяцы. После принятия в первом чтении, к документу подали более 4-х тысяч правок. Их обсуждение и голосование сопровождалось длительными скандалами и драками.

В итоге были наработаны общие условия по самым острым вопросам. А вечером 3 января был опубликован фактически финальный документ перед рассмотрением в Раде. Частично детали реформы описал советник премьер-министра Алексей Мушак (которого связывают с аграрным олигархом Андреем Веревским, группа “Кернел”).

Все выглядит так:

В случае изъятия залоговой земли в свою собственность, банк должен будет в течение 2 лет продать ее на электронных торгах . В противном случае земля будет изыматься у банка по специальной процедуре;

На банки не будет распространяться ограничение в размере 10 тысяч га в одни руки. В Украине существует порядка 50 банков, готовых кредитовать земельные сделки, поэтому такое ограничение позволило бы кредитовать покупку только на 500 тысяч га, что составляет менее 2% рынка;

Для стимулирования кредитования земельных сделок банки получат дополнительные права . В частности, они смогут приобретать землю в свою собственность в случае невозврата кредита, что увеличит готовность банков кредитовать аграриев;

Покупатель должен будет предоставлять документы о законности происхождения средств , за которые покупается земля;

Землю можно будет приобретать только за безналичный расчет.

Один из основных вопросов для нардепов – рынок земли

Кроме того, нардеп отдельно подчеркивает, что отдельной задачей после голосования этого закона будет работа с подзаконными актами Национального банка Украины.

"Нужно повысить коэффициент покрытия на землю с нынешних 0.35 до 1.0. Потому что в-другому случае под землю стоимостью $100 тысяч можно будет взять кредит только на $35 тысяч", – подчеркивает он.

Кульминацией вокруг рынка земли стало неожиданное голосование профильного комитета аграрной политики. Как ранее писал народный депутат Алексей Кучеренко, "слуги народа" принимали решение в "турборежиме" – буквально за полчаса.

"Комитет ВР по аграрной политике за полчаса – с 9:00 до 9:30 – проголосовал 7 своих концептуальных поправок, отклонил более 4000 поправок депутатов к законопроекту о рынке земли, проголосовал его поддержку "за основу и в целом" и разъехался на каникулы", – написал Кучеренко в Facebook.

Угроза рейдеров – что можно делать с землей сейчас?

Ничего нового. Все дело в юридических тонкостях. Несмотря на очевидный парадокс (мораторий вроде как до 1 января, а нового закона нет), землю продавать все еще нельзя. Именно поэтому, если к вам обращаются с предложением перекупить землю из-за отсутствия моратория – это 100% махинация.

Как рассказал OBOZREVATEL нардеп “Слуги народа” Александр Аликсийчук, в Земельном кодексе четко указано, покупать/продавать землю нельзя до принятия особого закона, но не ранее 1 января 2020 года.

“Основным условием снятия моратория является не дата, а принятие закона о рынке земли. Он пока прошел только первое чтение и в комитете обсудили поправки к нему. Поэтому продление моратория не имело смысла, а выполняло функцию пиара для отдельных политических сил.

За это время Украина потеряла около 3-4 млн га земель, поэтому пришло время дать возможность людям свободно распоряжаться своей собственностью, а государству получить налоги и найти хозяев для земель, которые сегодня неизвестно кто эксплуатирует”, – пояснил народный депутат.

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Его коллега по фракции СН Павел Халимон дополняет, что рынок земли полноценно будет работать при двух условиях – принятия отдельных законов про рынок, а также оценку стоимости земли. По словам нардепа, голосования по этим проектам будет уже в феврале 2020-го.

"Несколько недель назад мы собрались в кабинете главы Верховной Рады. Обсудили все. Поняли, что нужно объединить поправки, которых было подано более 4,5 тысяч штук. Поняли, что их можно объединить, выбрать докладчиков и будет все оптимально, подписали меморандум. Далее вы уже сами видели, как отдельные депутаты пытались сорвать заседания.

Мы решили 28 декабря все оперативно принять, без проволочек. Отправили решение из подкомитета на комитет, приняли. В итоге документ полностью готов к голосованию", – рассказал OBOZREVATEL Халимон.

С учетом всех правок, полноценно рынок земли будет запущен не раньше весны 2020 года. Сейчас любая продажа/покупка является незаконной.

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