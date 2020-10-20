Чешского пива на Владимирском рынке уже не купишь, – Любченко о реформе налоговой

В Украине налоговая усилила борьбу с контрабандой, что помогло снизить уровень нечестной конкуренции для белого бизнеса.

Об этом заявил в интервью "Интерфакс-Украина" глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко. Он показал результаты работы ГНС на примере с НДС.

"По сути, объем деклараций по НДС, а это микромодель ВВП, с февраля по апрель шел на спад, но в июле-августе вернулся к росту. Причем, подъем хороший: было где-то 550 млрд грн в месяц, а сейчас уже ушло за 700 млрд грн. Начинают оживляться отдельные "вечные" сектора – торговый, пищевая и легкая промышленность. Показатели растут еще и потому, что контрабанду легализовать не получается, а значит у белого бизнеса нечестной конкуренции и давления меньше. Даже я заметил: на Владимирском рынке в Киеве чешского пива уже не купишь. Налоговая милиция сработала и его изъяли. А раз изъяли, то уже нет неучтенного продукта", – пояснил глава налоговой.

По его словам, в сентябре среднемесячная эффективность в ГНС была на уровне 3,2%, в апреле – 2,67%, а за прошлый год – 2,68%. Любченко пояснил, что этот показатель рассчитывают как отношение начисленных к уплате сумм НДС к объемам поставок, и даже сотая здесь – это 70 млн грн.

"Копейка к копейке – получаются огромные цифры. Когда мы первый раз с журналистами встречались весной, я четко зафиксировал: "минус" 44 млрд грн вся страна не выполняла общий фонд госбюджета. А на 1 октября уже оставалось "минус" 10 млрд грн. В октябре мы перекроем еще 5 млрд грн, минимум. И если все остальные администраторы доходов бюджета выйдут "в ноль", то останется на два месяца перекрыть 5 млрд грн. Это совершенно подъемно", – заключил глава ГНС.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Любченко заявил, что "бизнес уважаемых людей" за три года вывел из Украины $22,4 млрд (624 млрд грн).