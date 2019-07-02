Чехия запретила полеты российским авиакомпаниям: вскрылась причина

Прага решила ограничить полеты российских авиакомпаний в Чехию, поскольку осталась недовольна условиями полетов по транссибирским маршрутам для чешского национального перевозчика.

Об этом сообщает источник "Интерфакса". Отмечается, что таким образом чехи воспользовались правилом паритетности.

"И они, воспользовавшись правилом паритетности, аннулировали разрешение на несколько рейсов "Аэрофлота" и "Уральских авиалиний", - сказал собеседник агентства.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

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"Аэрофлот" РИА Новости

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Аэрофлот", входящий в группу "Аэрофлота" перевозчик "Победа" и "Уральские авиалинии" сообщили об отмене части рейсов в Чехию из-за того, что авиавласти Чехии аннулировали разрешения на эти перелеты.

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