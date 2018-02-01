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Чехия приняла радикальное решение для трудоустройства украинцев

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Правительство Чехии увеличило количество рабочих виз для украинцев, а также ускорило и упростило процедуру их выдачи.

Об этом сообщило чешское Министерство иностранных дел, передает Deutsche Welle.

Чехия будет выдавать украинцам до 800 дополнительных рабочих виз ежемесячно. Такое решение правительство приняло с учетом потребностей чешских работодателей.

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Ранее Союз работодателей, Торгово-промышленная палата Чешской Республики и Конфедерация чешской промышленности обратились к правительству с этой просьбой.

Отмечалось, что на сегодняшний день в стране существует 132 тысячи незакрытых вакансий. В частности, в сфере ІТ, строительстве, промышленности, электронике, авто- и машиностроении.

Как сообщал "Обозреватель", в феврале 2017 года Чехия увеличила рабочие визы для украинцев в два раза.

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Темы
ЕвроинтеграцияБезвизовый режим с ЕС
Место
Чехия
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