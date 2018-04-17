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Слава Рабинович сказал, кто бьет по курсу рубля

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В течение последних лет главным фактором, оказывающим влияние на состояние российского рубля, являются не мировые цены на нефть, а санкции и ожидание новых санкций.

"После аннексии Крыма и начала введения против путинской ОПГ (организованной преступной группировки. – Ред.) санкционного режима различной степени, рубль начал все больше и больше отделяться от рынка нефти", - сказал "Обозревателю" российский финансист и блогер Слава Рабинович.

Отвечая на просьбу спрогнозировать, что ожидает российскую национальную валюту в ближайшие недели и месяцы, он заметил: "Я не делаю краткосрочных прогнозов в контексте рубля. Но я знаю о том, что, если отмотать историю назад в 2013 год, то тогда рубль был обычной "петровалютой" - зависящей от цен на нефть. Чтобы еще больше выявить эту зависимость, можно отмотать на 2006 год, на мюнхенскую речь Путина".

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"На протяжении всего этого времени мы можем видеть высокую корреляцию цен на нефть", - добавил он.

В то же время финансист констатировал: после аннексии Крыма Россией в 2014 году ситуация существенно изменилась, и "рубль начал все больше и больше отделяться от рынка нефти".

По мнению Рабиновича, это влияние не свелось к нулю, но на российский рубль в большей мере начала действовать не столько цена за баррель нефти и не величина торгового баланса страны, сколько "действие санкций и ожидание новых санкций".

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Таким образом, "все, что Россия вытворяет в своей так называемой внешней политике, а на самом деле просто в международном бандитизме, влияет на курс рубля самым прямым образом", - подчеркнул финансист.

Исходя из этого, он пришел к выводу: "О том, что Путин и его ОПГ будут продолжать вытворять, каким будет противодействие цивилизованного мира, а также то, что будет происходить с рублем, мы можем узнать только из новостной ленты – повлиять на это мы не можем".

Как писал "Обозреватель", 9 апреля стал "черным днем" для российских активов. Курс рубля и доллара обновил годовые минимумы. Российский олигарх Олег Дерипаска потерял более 15% своих активов.

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
ЭксклюзивПадение рубля в РоссииСанкции против России
Персона
Слава Рабинович
Место
Россия
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