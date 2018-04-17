Слава Рабинович сказал, кто бьет по курсу рубля

В течение последних лет главным фактором, оказывающим влияние на состояние российского рубля, являются не мировые цены на нефть, а санкции и ожидание новых санкций.

"После аннексии Крыма и начала введения против путинской ОПГ (организованной преступной группировки. – Ред.) санкционного режима различной степени, рубль начал все больше и больше отделяться от рынка нефти", - сказал "Обозревателю" российский финансист и блогер Слава Рабинович.

Отвечая на просьбу спрогнозировать, что ожидает российскую национальную валюту в ближайшие недели и месяцы, он заметил: "Я не делаю краткосрочных прогнозов в контексте рубля. Но я знаю о том, что, если отмотать историю назад в 2013 год, то тогда рубль был обычной "петровалютой" - зависящей от цен на нефть. Чтобы еще больше выявить эту зависимость, можно отмотать на 2006 год, на мюнхенскую речь Путина".

"На протяжении всего этого времени мы можем видеть высокую корреляцию цен на нефть", - добавил он.

В то же время финансист констатировал: после аннексии Крыма Россией в 2014 году ситуация существенно изменилась, и "рубль начал все больше и больше отделяться от рынка нефти".

По мнению Рабиновича, это влияние не свелось к нулю, но на российский рубль в большей мере начала действовать не столько цена за баррель нефти и не величина торгового баланса страны, сколько "действие санкций и ожидание новых санкций".

Таким образом, "все, что Россия вытворяет в своей так называемой внешней политике, а на самом деле просто в международном бандитизме, влияет на курс рубля самым прямым образом", - подчеркнул финансист.

Исходя из этого, он пришел к выводу: "О том, что Путин и его ОПГ будут продолжать вытворять, каким будет противодействие цивилизованного мира, а также то, что будет происходить с рублем, мы можем узнать только из новостной ленты – повлиять на это мы не можем".

Как писал "Обозреватель", 9 апреля стал "черным днем" для российских активов. Курс рубля и доллара обновил годовые минимумы. Российский олигарх Олег Дерипаска потерял более 15% своих активов.