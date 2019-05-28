Четыре дня за компьютер: украинцы могут уйти в дополнительный отпуск

Многие украинцы уже сейчас имеют право на оплаченный отпуск не 24 дня в году, а 28. Касается это тех, кто более 50% рабочего дня проводит за компьютером.

Об этом сказано в материале OBOZREVATEL. Отмечается, что такая норма существует уже давно, но многие о ней просто не знают.

"Работники на любых должностях, которые работают на электронно-вычислительных и вычислительных машинах (в том числе и персональных компьютерах), имеют право на дополнительный отпуск длительностью 4 календарных дня", – говорится в действующей редакции КЗоТа.

Также на дополнительный отпуск (максимальной продолжительностью до 35 дней в году) имеют право шахтеры, украинцы, которые работают при низких или высоких температурах или на улице, родители детей с инвалидностью, медицинские работники, ВИЧ-инфицированные и т. д.

Работа за компьютером дает право на длинный отпуск bigmir)net

Также, в новом проекте КЗоТа предлагают увеличить максимальную продолжительность рабочего дня.

Как указано в официальном издании ГФС, запрещено не предоставлять ежегодный отпуск в течение рабочего года работникам, имеющим на него право.

За нарушение предусмотрены:

финансовая ответственность работодателя (предприятия или предпринимателя) в виде штрафа в размере одной минимальной заработной платы на день установления нарушения (абзац второй части второй ст. 265 КЗоТ);

административную ответственность - штраф для должностных лиц в размере от 510 до 1700 грн, а при повторном нарушении - от 1700 до 5100 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) заявили, что рабочую неделю необходимо сократить до 4 дней. Ряд стран уже внедрили нововведение: практика показывает, что продуктивность не теряется, а настроение сотрудников улучшается.

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