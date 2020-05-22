Буславец не имеет отношения к "торгам" за дешевое электричество с Польшей: всплыл документ

Запланированное присоединение Украины к энергосистеме Запада сейчас оказалось под угрозой из-за позиции Польши, которая не хочет получить конкурента, предлагающего дешевое электричество.

Как удалось узнать OBOZREVATEL, проанализировав официальную переписку между министерствами Польши и Украины, указанные процессы начались задолго до назначение и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец.

OBOZREVATEL предлагает читателям самим ознакомиться с документом, который доказывает, что не госпожа Буславец является инициатором торга с Польшей. Это поможет развенчать слухи, которые в последнее время начали циркулировать в сети.

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