Украинцев хотят радикально наказывать за зарплаты в конвертах: чего ждать

Государственная фискальная служба Украины вряд ли сможет в ближайшее время запустить механизм лишения субсидий украинцев, которые получают зарплаты в конвертах.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV адвокат Егор Штокалов. По его словам, для реализации этих планов существует ряд преград.

"Зарплата потому и называется в конверте, что ее никто не может отследить. Это личные договоренности между работодателем и сотрудником. По бумаге эти суммы нигде не проходят, соответственно, ни ГФС, ни Пенсионный фонд, ни социальные службы не смогут надлежащим образом доказать, что человек получал эти деньги в конверте", – объяснил юрист.

"Сам человек не заинтересован предоставлять эту информацию, так как у него сразу возникнут налоговые обязательства, у него могут отменить уже оформленную субсидию. Поэтому сам на себя не будет наговаривать. Работодатель тоже будет это скрывать, чтобы его не оштрафовал Центр занятости и Госинспекция по вопросам труда за ненадлежащее оформление трудовых отношений. Там штрафы более чем драконовские", – добавил он.

По мнению Штокалова, гипотетически доказывать получение зарплат в конверте очень сложно. Юрист предположил, что размер зарплаты можно подтвердить путем анализа реальных затрат человека.

"Заправка, покупки в магазинах, оплата коммунальных услуг – то, где он рассчитывается банковской картой, надо сопоставить с его официальным доходом. Тогда Гоструда сможет сделать заключение, что настоящий доход именно такой, и в акт проверки вписать именно эту сумму – например, не 5 тысяч, а 15", – пояснил он.

В то же время, юрист предположил, что единственный источник надежных доказательств налоговых злоупотреблений – это либо работодатель, либо сотрудник, "но если у них есть хотя бы доля здравого смысла, они себе не будут делать медвежью услугу".

"По моему мнению, в ближайшее время эта система не заработает, потому что у нас фискальная служба опять находится в процедуре реорганизации. Как составить систему обмена информацией между ГФС, Пенсионным фондом, Минсоцполитики и Гоструда – это очень большой, просто неподъемный объем информации, чтобы сделать это в рамках разумного срока полгода-год", – считает он.

dpchas.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram