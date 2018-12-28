В Украине выросла средняя зарплата: кому повезло больше всех

В Украине за год на 22,49% выросла средняя зарплата – по состоянию на ноябрь она составила 9161 гривен.

Об этом в Facebook рассказал управляющий частного инвестиционного фонда на фондовом рынке США Владимир Компаниец, предоставив рейтинги.

"Средняя зарплата в Украине в ноябре 2018 составила 9161 грн, это + 22,49% за год. Прирост реальной средней зарплаты с учетом инфляции составил 11,4% за год. Регионы с наибольшими средними зарплатами: Киев – 13897 грн; Донецкая обл. – 9977 грн; Киевская обл. - 9447 грн", – подчеркнул Компаниец.

Он пояснил, что в Черновицкой области за месяц выросли зарплаты более чем на 5%, в связи с чем регион вышел из рейтинга аутсайдеров.

Регионы с наименьшими средними зарплатами:

1) Черниговская обл. - 7221 грн;

2) Херсонская обл - 7234 грн;

3) Кировоградская обл. - 7391 грн.

Аналитик уточнил, что в Украине больше всех зарабатывают сотрудники сфер финансовой и страховой деятельности, информации и телекомуникаций, госуправления и обороны и обязательного социального страхования.

Наибольшая средняя зарплата по видам экономической деятельности:

1) Финансовая и страховая деятельность - 16479 грн;

2) Информация и телекоммуникации - 15 172 грн;

3) Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование - 13 440 грн.

В свою очередь самыми обделенными родами деятельности в разряде средней зарплаты остались сферы организации питания, здравоохранения и образования.

Наименьшая средняя зарплата по видам экономической деятельности:

1) Временное размещения и организация питания - 5910 грн;

2) Здравоохранение и предоставления социальной помощи - 5997 грн;

3) Образование - 6938 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 декабря повысили минимальный размер пенсии с 1435 до 1497 гривен гражданам, размер выплат которых зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.