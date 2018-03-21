В Украине утвердили правила округления общей суммы покупки в чеке

Национальный банк Украины с 1 июля 2018 прекращает дополнительный выпуск в наличное обращение монет мелких номиналов, в связи с чем были утверждены правила округления сумм при расчетах.

Соответствующие нормы предусмотрены постановлением правления НБУ № 25 "Об оптимизации обращения монет мелких номиналов", сообщается на сайте регулятора.

В частности, в случае отсутствия монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек предприятия торговли и сферы услуг будут округлять общие суммы расчетов наличными в чеке по таким правилам:

- сумма, заканчивающаяся от 1 до 4 копеек, округляется в сторону уменьшения к ближайшей сумме, которая заканчивается на 0 копеек;

- сумма, заканчивающаяся от 5 до 9 копеек, округляется в сторону увеличения к ближайшей сумме, которая заканчивается на 0 копеек.

НБУ ожидает, что правила округления будут применяться справедливо и прозрачно для обеих сторон расчетов.

При наличии у покупателя монет мелких номиналов он и в дальнейшем может ими рассчитываться, а в случае наличия таких монет у продавца, он может выдать покупателю сдачу этими номиналами.

При этом, округление не будет осуществляться во время безналичных расчетов.

Как сообщал "Обозреватель", ранее экономист рассказал о плюсах и минусах решение НБУ по замене купюр монетами.