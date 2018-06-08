В Украине подешевел доллар: гривня приблизилась к важной отметке

В Украине межбанковский валютный рынок открылся котировками 26,12/26,17, а закрылся курсом 26,12/26,14 грн/$. В то же время в обменниках средний курс доллара составил 26,07 грн.

Об этом OBOZREVATEL сообщили аналитики ibc.ua. По данным Национального банка, объем купли-продажи американской валюты составил $290.26 млн по средневзвешенному курсу - 26.13 грн.

Рублевый рынок закрылся котировками – 0.41/0.41 грн/руб. Рынок евро-гривня закрылся курсом 30,68/30,71 грн. На международном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,1727/1,1810.

Напомним, летом традиционно совпадают сразу несколько позитивных для гривни факторов. Снижается импорт энергоресурсов, а экспортные выручки растут. Только за прошлую неделю мировые цены на пшеницу выросли на 5%. Такой же прогноз в своем обзоре опубликовал и МВФ.