В Украине начался новый этап е-декларирования: появились разъяснения

В Украине стартовал очередной этап подачи электронных деклараций лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2017 год.

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Очередной этап е-декларирования продлится до 1 апреля. В частности, е-декларации обязаны до 1 апреля подавать путем заполнения на официальном веб-сайте НАПК по специальной форме президент, спикер парламента, премьер-министр, все министры и вице-премьер, глава СБУ, генпрокурор, глава Нацбанка, руководители других органов власти.

Также декларации должны подать депутаты местных советов, руководители государственных предприятий и другие чиновники.

"С 1 января 2018 года начался этап подачи декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2017 год. В соответствии со статьей 45 закона Украины "О предотвращении коррупции" государственные служащие, другие субъекты декларирования, обязаны ежегодно до 1 апреля подавать путем заполнения на официальном веб-сайте НАПК декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за прошлый год по форме, что определяется Национальным агентством", - говорится в сообщении.

Как писал "Обозреватель", на Одесчине депутаты заявили о "нереальности" подачи е-деклараций.