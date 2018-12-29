В Украине дешевеет доллар: что происходит и чего ждать

В Украине 2018 год закончился значительным укреплением национальной валюты. В начале января 2019-го, считают эксперты, такая тенденция может продолжиться, а доллар укрепиться с 27,6 до 27,4 грн/$.

OBOZREVATEL разобрался, что будет с курсом доллара в Украине в первую неделю января.

Что будет с курсом доллара в Украине

Курс доллара в Украине до 5 января может опуститься до отметки в 27,1 грн/$, прогнозирует аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. При этом стоит отметить, что в конце декабря гривня незначительно опустилась из-за увеличения ее количества. Так, в конце года растут бюджетные расходы – больше денег направляют на возмещение НДС. У бизнеса появляется больше гривен, и они покупают больше долларов на валютном рынке.

"Это связано с расширением гривневой ликвидности, которое, предположительно, вызвано компенсацией НДС. Тем не менее, на ближайшую неделю мы ожидаем умеренного снижения доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1/27,4 грн", – отмечает Вадим Иосуб.

Аналитик Егор Комов также уверен, что ситуация на валютном рынке в ближайшее время будет оставаться стабильной, а гривня, скорее всего, будет оставаться в стабильном коридоре около 27,1-27,7 грн/$. Более того, эксперт допускает, что при благоприятных обстоятельствах курс будет находиться ближе к нижней отметки указанного коридора.

"Я бы сказал, что сейчас ситуация на валютном рынке спокойная. Скорее всего, в связи с грядущими праздниками будем наблюдать небольшое снижения спроса. Поэтому курс может укрепиться либо же сохранятся на тех отметках, которые есть сейчас", – добавляет аналитик Владимир Мазуренко.

Эксперты сходятся во мнении, что в ближайшее время ситуация на валютном рынке в Украине будет оставаться стабильной и причин для волнений нет. Правда, также нет и предпосылок для значительного укрепления валюты.

Почему курс гривни укрепляется

В Украине курс доллара начал планомерно снижаться после новостей о том, что страна получит очередной кредитный транш от МВФ. Дело в том, что сама новость влияет на настроения участников рынка. Пропадает ажиотажный спрос, значит, снижается давление на курс. Кроме того, к решению Фонда прислушиваются внешние инвесторы и кредиторы.

"Зеленый" свет от МВФ дает возможность размещать государственные ценные бумаги на внешних рынках под невысокий процент.

Отметим, согласно консенсус-прогнозу Министерства экономического развития и торговли, в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$. При этом в декабре следующего года американская валюта будет продаваться по 30,42 грн/$. До 2021-го средняя стоимость этой валюты составит 31,65 грн/$.

Основные прогнозы курса доллара на 2019 год:

29,08 грн/$ (консенсус-прогноз Минэкономразвития);

29,4 грн/$ (прогноз, заложенный в бюджет-2019);

28,65 грн/$ (прогнозы МВФ, заложенные в оценки Украины).

В то же время украинский бизнес уверен, что в следующем году стоимость валюты будет находиться на уровне 30 грн/$, об этом свидетельствуют данные Европейской бизнес-ассоциации.

По словам исполнительного директора организации Анны Деревьянко, 75% СЕО ожидают позитивного развития бизнеса в Украине в следующем году. В частности, 42% собственников бизнеса ожидают увеличения дохода от развития бизнеса в размере 10-20%. Прогнозы 43% СЕО по доходности в валюте составляют до 10%.

17% респондентов прогнозируют рост дохода в бизнесе в гривне более чем на 20%, а в долларовом эквиваленте – на 10-20%. При планировании бюджетов на следующий год бизнес закладывает стоимость валюты на уровне 30 грн/$.