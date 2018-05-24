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В НБУ рассказали, что ждет Украину без МВФ

1.8тЧитать новость на украинском

Украине без Международного валютного фонда (МВФ) будет сложно получить доступ к рынкам капитала, привлечь кредиты на внешних рынках. Кроме того, есть риски развертывания торговых воин, что может еще сильнее ударить по украинской экономике.

Об этом говорится в заявлении НБУ, опубликованном на официальном сайте. "Необходимость такого сотрудничества в последнее время только усилилась ввиду осложнения доступа развивающихся стран к глобальному рынку капитала: стоимость долговых привлечений таких стран растет на фоне подорожания доллара США, усиления геополитической напряженности и рисков развертывания торговых войн", - отмечается в сообщении

Новости
В МВФ рассказали о переговорах с Украиной по Антикоррупционному суду

Напомним, Украина для получения очередного кредитного транша должна принять закон об Антикоррупционном суде и пересмотреть тариф на газ. Эксперты Фонда настаивают: суд должен работать согласно рекомендациям Венецианской комиссии, а тариф на газ должен соответствовать цене, сформированной на основе импортного паритета (на данный момент это около 11 грн за куб вместо действующих 6,9 грн).

Ранее OBOZREVATEL.UA писал о том, что Министерство финансов Украины констатирует существенное улучшение отношений Украины с МВФ.

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Тема
транш МВФ
Место
Украина
Объект
МВФ
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