Украина установила антирекорд на финансовом рынке

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку в течение последних трех лет остановила обращение ценных бумаг на один триллион гривен.

Об этом написал глава НКЦБФР Тимур Хромаев на своей странице в Facebook, уточнив, что они останутся в истории.

"Мы достигли дна, или установили антирекорд на финансовом рынке! Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины за последние три года остановила обращение в Украине ценных бумаг в объеме 1 трлн. гривен", - отметил он.

По словам Хромаева, они нанесли большой вред банковскому сектору, государственному бюджету, социальной сфере и конкурентоспособности Украины в целом.

"Но хорошая новость, что мусорные ценные бумаги останутся в истории. Их использование становится опасным для предпринимателей. Далее будем вводить новые финансовые инструменты и возвращать доверие общества", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2018 года Украина побила рекорды по стоимости VRI-варрантов.