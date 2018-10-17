МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Банки и финансы

Украина установила антирекорд на финансовом рынке

4.7тЧитать материал на украинском

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку в течение последних трех лет остановила обращение ценных бумаг на один триллион гривен.

Об этом написал глава НКЦБФР Тимур Хромаев на своей странице в Facebook, уточнив, что они останутся в истории.

"Мы достигли дна, или установили антирекорд на финансовом рынке! Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины за последние три года остановила обращение в Украине ценных бумаг в объеме 1 трлн. гривен", - отметил он.

Новости
Повышение цен на газ отложили: Кабмин назвал дату

По словам Хромаева, они нанесли большой вред банковскому сектору, государственному бюджету, социальной сфере и конкурентоспособности Украины в целом.

"Но хорошая новость, что мусорные ценные бумаги останутся в истории. Их использование становится опасным для предпринимателей. Далее будем вводить новые финансовые инструменты и возвращать доверие общества", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2018 года Украина побила рекорды по стоимости VRI-варрантов.

Читайте все новости по теме "Фондовый рынок" на OBOZREVATEL.

Тема
Фондовый рынок
Персона
Тимур Хромаев
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
7
Смешно
2
Интересно
4
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Файбер Моня
Файбер Моня
"Україна стала могутньою экономiчною державой i тепер iї нiхто не дожене!", - А. Парубiй ))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Мир Миру
Мир Миру
Удар "под дых", это сравнимо с запретом оборота денег. Ждём обоснованных разъяснений от комиссии.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги