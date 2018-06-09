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Украина получит новый транш МВФ: озвучены сроки

1.8тЧитать новость на украинском

Украина может получить пятый денежный транш от Международного валютного фонда уже к осени 2018 года.

Как передает ZN.UA, об этом заявил глава Нацбанка Украины Яков Смолий, напомнив, что страна ожидает решения МВФ более года.

"Четвертый пересмотр программы и получение пятого транша МВФ мы ожидаем к осени. Украина брала на себя определенные обязательства. Более года мы ждем пересмотра по ряду причин", - сказал глава НБУ.

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По словам Смолия, первой причиной является формирование цены на газ по принципу импортного паритета.

"Под это обязательство финансирование уже поступило. Но мы его до сих пор не выполнили. Причины понятные - поднимать тарифы на газ перед выборами никто не соглашается", - объяснил он.

"Вторая причина, -добавил глава Нацбанка, - это Антикоррупционный суд. На этой неделе Верховная Рада наконец одобрила законопроект, и мы надеемся, что это даст зеленый свет для дальнейших переговоров с МВФ".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Нацбанк составил два сценария того, что ждет Украину без транша МВФ.

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Тема
транш МВФ
Персона
Яков Смолий
Объекты
Национальный банк УкраинытраншМВФ
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