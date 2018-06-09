Украина получит новый транш МВФ: озвучены сроки

Украина может получить пятый денежный транш от Международного валютного фонда уже к осени 2018 года.

Как передает ZN.UA, об этом заявил глава Нацбанка Украины Яков Смолий, напомнив, что страна ожидает решения МВФ более года.

"Четвертый пересмотр программы и получение пятого транша МВФ мы ожидаем к осени. Украина брала на себя определенные обязательства. Более года мы ждем пересмотра по ряду причин", - сказал глава НБУ.

По словам Смолия, первой причиной является формирование цены на газ по принципу импортного паритета.

"Под это обязательство финансирование уже поступило. Но мы его до сих пор не выполнили. Причины понятные - поднимать тарифы на газ перед выборами никто не соглашается", - объяснил он.

"Вторая причина, -добавил глава Нацбанка, - это Антикоррупционный суд. На этой неделе Верховная Рада наконец одобрила законопроект, и мы надеемся, что это даст зеленый свет для дальнейших переговоров с МВФ".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Нацбанк составил два сценария того, что ждет Украину без транша МВФ.