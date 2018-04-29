Убытки "ПриватБанка" оказались больше, чем считалось: названа сумма

Государственный "ПриватБанк" получил 23,9 миллиарда гривен ущерба в 2017 году.

Это на 1 млрд больше, чем считалось ранее, сообщает Finbalance.

За 2016 банк декларировал отрицательный финрезультат на уровне 176,2 млрд грн.

Как отмечается, чистый процентный доход "ПриватБанка" в 2017 году составил 6,1 млрд грн (в 2016 году - 2 млрд грн). При этом в отчете о движении денежных средств констатируется, что полученные банком в прошлом году проценты составляли 20,9 млрд грн (в 2016 году - 22,2 млрд грн), а уплаченные проценты - 18,5 млрд грн (в 2016 году - 29,4 млрд грн).

По данным банка, его прошлогодние отчисления в резерв под обесценение кредитов составляли 18,34 млрд грн (в 2016 году - 154,6 млрд грн).

Доходы по выплатам и комиссионным превысили соответствующие расходы на 10,2 млрд грн (в 2016 году - на 8,2 млрд грн).

Административные и прочие операционные расходы выросли на 2,4 млрд грн (+ 24,8%) до 12,2 млрд грн.

Согласно отчетности "ПриватБанка", в 2017 году его активы выросли на 49,6 млрд грн (+ 24,2%) - до 254,8 млрд грн.

Это стало следствием, прежде всего, его докапитализации и соответственно увеличения портфеля ценных бумаг.

В то же время, кредитный портфель - после вычета резервов - уменьшился на 5,25 млрд грн, или на 12% до 38,3 млрд грн).

Аудитором отчетности "ПриватБанка" за 2017 (как и в 2016) год была компания EY (Эрнст энд Янг).

Как сообщал "Обозреватель", ранее "ПриватБанку" предрекли проблемы