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Террористы "ЛНР" заплатили Украине за воду

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Террористы так называемо ЛНР передали украинской стороне деньги для погашения части задолженности за водоснабжение оккупированной части Луганской области.

"В Луганской области команда Миссии осуществляла мониторинг соблюдения локального режима тишины и содействовала, как сообщалось, передаче денежных средств с неподконтрольных правительству районов Луганской области в подконтрольные в счет оплаты за услуги водоснабжения", – говорится в отчете миссии ОБСЕ по состоянию на вечер 8 июня.

Как отмечается, оплату водоснабжения неоднократно обсуждали на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске.

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Напомним, ранее Донбасс предупредили о неизбежной катастрофе.

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Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Объект
ОБСЕ
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