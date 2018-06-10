Террористы "ЛНР" заплатили Украине за воду

Террористы так называемо ЛНР передали украинской стороне деньги для погашения части задолженности за водоснабжение оккупированной части Луганской области.

"В Луганской области команда Миссии осуществляла мониторинг соблюдения локального режима тишины и содействовала, как сообщалось, передаче денежных средств с неподконтрольных правительству районов Луганской области в подконтрольные в счет оплаты за услуги водоснабжения", – говорится в отчете миссии ОБСЕ по состоянию на вечер 8 июня.

Как отмечается, оплату водоснабжения неоднократно обсуждали на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске.

Напомним, ранее Донбасс предупредили о неизбежной катастрофе.