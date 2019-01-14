"Терминал съел 200 тыс. фальшивок": как Украину заполняют подделки и где продают 

Фальшивые деньги в Украине могут попасться на каждом шагу. Подделки изымали даже из банкоматов и касс. Современные фальшивомонетчики научились обманывать терминалы и детекторы валют, которые используют в супермаркетах.

OBOZREVATEL разобрался, как украинцам продают фальшивые деньги и куда они попадают.

Важное:

фальшивки продают в интернете, часть изготовляют в т.ч. в т.н. "ДНР";

некоторые подделки принимают терминалы, их нельзя распознать с помощью детектора валют;

в Украине работает целый рынок фальшивомонетчиков, с курьерами и распространителями;

в оборот попадают сотни тысяч фальшивых банкнот.

Продам фальшивки. Недорого

Фальшивомонетчики напечатанные гривни чаще всего сразу же сбывают на черном рынке. На специализированных закрытых форумах купюры среднего качества можно купить за 30% номинальной стоимости, а те, что якобы "съест" терминал – за 35%.

– Перевел на киви (QIWI — российский платёжный сервис. — Ред.), через 3 часа мне прислали карту с пометкой, где забрать деньги. Все было хорошо упаковано. Покупал 50 тыс. грн за полцены. Чувак, если сомневаешься, закажи пробник. Пришлют бесплатно, – советует нам посетитель одного из таких форумов "Рейнджер".

Купив фальшивку, возникает следующая задача – как ее сбыть. Но об этом позже. Опытные покупатели свели нас сразу с двумя продавцами подделок. Первый удачно ведет бизнес, живя в стране-агрессоре. У второго якобы свое "производство".

Андрей из России контролирует целый подпольный рынок в Киеве, Одессе, Днепре, Запорожье. Работает целая цепочка. Одни печатают, другие передают, третьи делают "клады" (прячут посылки для покупателей), четвертые находят курьеров и покупателей. Андрею повезло. Он занимается и поиском, и реализацией, поэтому фактически контролирует большой кусок рынка в Украине.

Нам россиянин предложил за 2-4 часа доставить практически любую сумму. Стоимость – 35% номинала. То есть если заказать 25 тыс. грн, перевести продавцу придется 8,75 тыс. В коротком разговоре Андрей сообщил, что его фальшивки якобы съедают 80% терминалов и сразу предложил оплатить покупку.

Другой продавец оказался более сговорчивым.

– Да, два-три дня нужно после заказа ждать, но мы сами печатаем, – рассказывает Илья.

Поверить в существование подпольного "монетного двора" не сложно. СБУ и полиция регулярно сообщает о попавшихся фальшивомонетчиках. К примеру, полтора года назад в Тернополе задержали целую группу злоумышленников, которая печатала фальшивки на полиграфическом комбинате в промышленных масштабах и при этом умудрялась подделывать большинство защитных элементов. Просто с помощью ультрафиолета узнать такую фальшивку было практически невозможно.

– Продаю по 40% от номинала. Есть свой сбыт, если надо, могу помочь, – рассказывает Илья.

Чаще всего крупные суммы покупают для обменников и терминалов. Как уже писал OBOZREVATEL, в Украине работают сотни нелегальных пунктов обмена, а за 80-90 тыс. можно купить уже оборудованный пункт обмена, наполнить его подделками и за месяц заработать сотни тысяч гривен и тюремный срок.

– Если будешь покупать, главное большими партиями не носи и дома не храни. Если обыск проведут и много найдут – не отмажут. А так вообще одна схема: сам не знал, не знаю даже где выдали, в ресторан ходил… Короче, главное – это осторожность! – советует нам "Рейнджер".

Часть фальшивок изготовляют в Донецке, украинские правоохранители "добраться" до таких злоумышленников на данный момент не могут.

Помимо продавцов через знакомых, также можно найти фальшивомонетчика в Даркнет. Товар рекламировать не принято. На форумах действует свое правило. Если кто-либо оставил объявление, и ты купил нелегальный товар – обязательно должен отписаться, понравилось или нет, как доставляли и т.д. "Купил 200 тыс. терминалы пока едят", – делится впечатлениями один из покупателей. Если под объявлением есть комментарии довольных клиентов, новые найдутся сами.

В качестве подтверждения продавцы готовы прислать "пробный" товар. Если рассматривать такую купюру против света, можно заметить большую часть защитных элементов. Невооруженным взглядом распознать подделку крайне сложно.

По закону украинцам за хранение и сбыт фальшивых денег грозит до 7 лет тюрьмы. И если один из продавцов окажется сотрудником правоохранительных органов, такая сделка может на длительное время лишить покупателя свободы.

Как не купить фальшивку

Проверять купюры. Защитные элементы можно рассмотреть "на глаз", а повторить их могут не все фальшивомонетчики. На банкнотах нноминалом 100 и 500 гривен есть "оконная" защитная лента – частично введена в толщу бумаги полимерная лента, имеет соответствующий цвет (на банкноте номиналом 100 гривен – темно-серый, номиналом 500 гривен – коричневый) и ярко выраженный кинематический эффект. Лента содержит изображение номинала банкноты и графического знака гривни. При изменении угла наклона банкноты меняется направление движения фонового изображения ленты.

Покупать валюту в банках. Несмотря на то, что фальшивые деньги могут попасться даже в кассах банков, легальные финансовые учреждения остаются самым надежным продавцом валюты. У банков есть больше возможностей обнаружить ненастоящие деньги. При покупке или снятии валютного депозита каждую купюру стоит внимательно рассмотреть сразу на месте. Если есть сомнения – можно требовать отправить купюру на экспертизу или заменить ее на другую. В Нацбанке могут сделать окончательный вывод, настоящие деньги или нет.

Проверять обменники. В Украине, только по официальной информации Нацбанка, обнаружили более 200 нелегальных обменников. Их перечень можно увидеть на сайте регулятора. Но и там список неполный. Прежде чем покупать доллары в пункте обмена, стоит проверить наличие лицензии от Национального банка.

Потребовать чек. Также при покупке валюты вам обязаны выдать чек. Если никакого документа, подтверждающего покупку, вам не дают, лучше всего отказаться от такой операции. Если же вам уже продали фальшивку – обращайтесь в полицию.

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