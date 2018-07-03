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Швейцарская компания намерена купить украинский банк: НБУ одобрил

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Национальный банк Украины разрешил швейцарской компании ResponsAbility Participations AG установить контроль над банком "Львов".

Как сообщает FinClub, речь идет о приобретении контроля над 51% акций финучреждения.

Еще 23 мая владельцем 99,9% акций банка опосредованно был гражданин Исландии Петурсон Маргеир, а формальным владельцем 90,02% акций было украинское ООО "Нью Прогресс Холдинг".

12 сентября 2017 года банк "Львов" подал необходимую документацию в Национальный банк Украины для согласования инвестиции "нового стратегического акционера, независимой швейцарской компании по управлению активами ResponsAbility Participations AG".

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60% акций компании принадлежит швейцарским финансовым учреждениям, 21% - частным инвесторам, 19% - менеджменту и сотрудникам компании.

Компания ResponsAbility интересуется проектами в сферах энергетики, сельского хозяйства, финансов. Компаниям предлагается долговое финансирование, прямые инвестиции в капитал и техническая помощь. Офисы размещены в Швейцарии, Франции, Люксембурге, Норвегии, Таиланде, Китае, Индии, Кении и Перу.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июня НБУ получил от белорусского государственного "Паритетбанка" документы на покупку украинской "дочки" российского "Сбербанка".

Место
Украина
Объекты
НБУбанк
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