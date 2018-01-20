Шульман подал иск: Коломойского обвинили в краже более 500 млн долларов

После того, как бывший бизнес-партнер отозвал сотни миллионов долларов займов, новый иск утверждает, что олигарх-миллиардер Игорь Коломойский попросил кредитора не "бить лежачего".

Иск, поданный в Лондоне украинским бизнесменом Вадимом Шульманом и эксклюзивно полученный Kyiv Post, обвиняет Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова в краже более 500 миллионов долларов у мультимиллионера из Кривого Рога, который сделал свое состояние в 1990-х годах, перевозя уголь из Донецкой области на заводы в Днепре.

Шульман требует погашения от Коломойского и Боголюбова, утверждая, что они использовали 15-летнюю дружбу, чтобы обмануть его в деловых сделках от Алтайских гор до Уоррена, Огайо.

В судебном процессе подробно описывается ход сделок со связанными лицами и беззаконие, которое простирается с конца 1990-х годов до 2016 года.

Дело, поданное в мае 2017 года, предлагает внутренний взгляд на теневую группу компаний и фабрик "Приват" Коломойского. В нем также содержится более подробная информация о том, как Приватбанк использовался как копилка для своих владельцев и часто в качестве резерва для собственного банковского счета Коломойского.

Правительство Украины национализировало банк в декабре 2016 года, перекачивая доллары налогоплательщиков в размере 5,5 млрд долларов, чтобы скрыть зияющую дыру в балансе кредитора, созданную многолетней кампанией хищения со стороны бывших владельцев.

Представители Коломойского и Боголюбова не ответили на просьбы о комментариях. В прошлом Коломойский опровергал эти утверждения.

Кто такой Вадим Шульман?

История начинается с советской карьеры Шульмана в качестве шахтера в Кривом Роге. Благодаря связям с высокопоставленным местным чиновником Шульман стал ответственным за поставки угля из Донецкой области в Днепр в начале 1990-х годов.

58-летний бизнесмен встретил Коломойского в 1999 году через Дмитрия Мишалова, бизнесмена из Днепра, часто связанного с Приватом.

Оттуда Шульман и Коломойский инвестировали в совместные предприятия по всей Украине и по всему миру, включая Петровский металлургический завод в Днепре и сталелитейный завод в Огайо. Пара также сформировала дружбу, которая видела их и их семьи "вместе проводящими зимние и летние отпуска".

Шульман, хотя и утверждает, что ему много должны Коломойский и Боголюбов, в последние годы переместил большую часть своей деятельности из Украины и в Соединенные Штаты. Он владеет компанией в Сан-Диего под названием Pathway Genomics, которая разрабатывает мобильные приложения, которые поддерживают генетическое тестирование.

Недавно Шульман выкупил ипотечный кредит в размере 12,5 млн долларов, чтобы купить особняк на пляже в Малибу стоимостью 25 миллионов долларов, в то время как Paradise Papers показывают, что он потратил 35 миллионов долларов на новый частный самолет в 2012 году. Документы показали, что посредники считали уроженца Кривого Рога "высоким риском".

Приватные неосмотрительности

В иске утверждается, что Коломойский начал обманывать Шульмана с самого начала их деловых отношений: продажи в 2000 году Южного обогатительного завода в Кривом Роге и Петровского металлургического завода в Днепре.

На встрече в апреле 2000 года в доме Шульмана в Израиле в иске утверждается, что представитель Тимошенко Александр Гравец продал примерно 25% акций завода в Кривом Роге Шульману, предположительно, обманув его.

В иске утверждается, что Коломойский затем привел близкого к Путину Медведчука в качестве посредника, чтобы получить акции на фабрике вместе с братьями Игорем и Григорием Суркисом.

В то же время, днепровский клан олигархов боролся за управление тремя центральными украинскими коксохимическими заводами: Днепродзержинск, Баглейкокс и Днепркокс.

Шульман управлял бы коксохимическими заводами и предоставил техническому персоналу Коломойскому и Боголюбову для запуска Петровского металлургического завода и обогатительных фабрик в Кривом Роге.

Шульман утверждает, что с 2000 по 2007 год он не получил своих долей прибыли от своих долей на этих заводах и что Коломойский неоднократно искажал сумму, которую он имел на фабриках.

В иске утверждается, что ПриватБанк работал как дойная корова, чтобы поддерживать заводы в это время.

В одном из эпизодов Петровский металлургический комбинат не имел наличных денег для оплаты кокса, полученного им от трех коксовых заводов Привата.

Чтобы "решить" эту проблему, Коломойский предположительно перевел денежные средства, предназначенные для оплаты кокса в ПриватБанке. Шульман, отвечающий за эксплуатацию коксовых заводов, затем предоставил кредит в размере 100 миллионов долларов в обмен на "кредиты Приватбанка, которые использовались в интересах коксовых заводов", - говорится в заявлении.

Деньги, проблемы

Контроль Привата над частью сталелитейной цепочки Украины привел к раунду переговоров с Романом Абрамовичем в 2007 году.

Абрамович, миллиардер со связями с Кремлем, предложил выкупить доли Коломойского на своих украинских заводах за "$ 1,06 млрд наличными" и 10% акций в Evraz Group SA, одной из компаний Абрамовича.

Шульман утверждает, что Коломойский по сути проигнорировал долю Шульмана в компаниях, проданных Абрамовичу во время сделки.

После византийского набора денежных переводов с участием кипрского филиала Приватбанка и одного из оффшоров Абрамовича Шульман утверждает, что он получил на 284 миллиона долларов меньше, чем причиталось ему за продажу, принимая во внимание изменения стоимости акций с течением времени.

Сделка Евраза не заставила Шульмана порвать с Коломойским. Сам Шульман был должен Коломойскому деньги в то время, включая сумму в 100 миллионов долларов, связанную с неопределенным "инвестированием в бизнес".

К разрыву привело скорее расследование на сталелитейном заводе в Огайо, которое они купили в 2001 году. Вместе с Боголюбовым они приобрели Warren Steel в Уоррене, штат Огайо, в рамках плана по вывозу с завода оборудования для использования в Украине.

Шульман утверждает, что в 2012 году он начал внутреннее расследование того, не перекладывают ли совладельцы свои долги на его долю собственности, и обнаружил, что 30 миллионов долларов, которые он доверил Коломойскому, чтобы инвестировать в фирму, исчезли.

57-летний Шульман, который годами старался собрать различные долги перед ним Коломойского и Боголюбова, начал подавать иски в США и Британские Виргинские острова.

К лету 2016 года Коломойский начал испытывать давление со стороны надвигающейся национализации ПриватБанка. Олигарх попытался отложить, попросив Шульмана не "бить лежачего", и неоднократно заявлял, что он будет платить в рассрочку каждые несколько месяцев.

Но на весенней встрече в 2016 году в гостинице "Монако" в Париже Боголюбов предположительно заявил Шульману, что ему не заплатят.

"Ничего личного", - цитирует Боголюбова иск. "Просто бизнес".