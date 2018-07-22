Пономарев назвал цель новых санкций Путина против Украины

Новые санкции, которые Россия готовит против Украины, в первую очередь будут вредны для экономики РФ. Однако Кремль рассчитывает получить политическую выгоду, которая перекроет ущерб.

Об этом в эфире ObozTV заявил российский оппозиционный политик Илья Пономарев.

"С точки зрения экономики, на мой взгляд, они гораздо хуже для России, чем для Украины… Но смысл их введения именно сейчас – попытка повлиять на выборы", - считает российский оппозиционер.

"Смысл этих санкций – избирательная угроза украинским предпринимателям, которые имеют взаимосвязи с российской экономикой. Это четкое послание - не спонсируйте патриотические силы, помогайте тем, кто стоит на пророссийских позициях, тогда ваш бизнес будет неприкосновенным. Главная цель – помочь тем силам на выборах, которые будут вести курс на сближение с Россией, и оттолкнуть спонсоров от тех, кто направлен на европейскую интеграцию", - пояснил он.

По мнению Пономарева, санкции вполне могут достичь своих целей, поскольку, несмотря на войну, Россия остается одним из главных торговых партнеров Украины.

"Товарооборот достаточно большой, в прошлом году он даже рос. Это вполне существенно, но экономический ущерб будет больше для России, чем для Украины, а вот политическая выгода - это совсем другая история", - отметил он.

"Надо проанализировать поведение конкретных бизнесов, на которых эти санкции будут направлены, потому что в итоге они могут оказаться "пятой колонной". Возможно, государству надо им помочь, и тем самым снять с крючка, с той угрозы, которая будет на них висеть", - добавил российский политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, российское правительство разрабатывает новые санкции в отношении Украины. Под санкции попадут нескольких сотен физлиц и порядка ста юрлиц. Под физическими лицами подразумеваются бизнесмены, политики и госслужащие, одной из мер воздействия будет блокировка их активов в РФ и запрет на вывод капитала.