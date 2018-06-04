Рубль под запретом: эксперт назвал следующий шаг Украины

Украина, признавая России агрессором на законодательном уровне, должна запретить у себя оборот российского рубля.

Об этом заявил в эфире ObozTV эксперт по международным вопросам Геннадий Друзенко, комментируя запрет на российские купюры с изображением аннексированного Крыма.

По мнению Друзенко, запретить оборот рубля следовало бы, как минимум, в наличном виде.

Эксперт отметил, что, несмотря на войну, товарооборот с Россией у Украины "растет как на дрожжах". При этом запретить расчеты в рублях "технически возможно".

"Почему бы не торговать через доллары? У нас же не ходят, условно говоря, венгерские форинты. Но в любом киоске в Киеве можно обменять рубли на гривни", - отметил он.

"Думаю, что это плохо как минимум с моральной точки зрения – с уже законодательно закрепленной агрессией, с ежедневными смертями военных и гражданских, в которых украинские власти обвиняют Россию. Если сказали "А", было бы хорошо сказать "Б" и "В". Не вижу никаких причин, чтобы как первый шаг не остановить оборот наличного рубля", - заключил эксперт.

Как сообщал ObozTV, ранее экономический эксперт Виталий Кузьмин назвал критический для России курс рубля.

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