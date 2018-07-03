Россия устроила серьезные проблемы банку сына Кобзона в Крыму

Якутский коммерческий банк "Таатта", имеющий отделения в Крыму и Севастополе, ввел ограничения на прием наличных, выдача производится по наличию денег в кассе.

Пакетом акций в соответствующем финучреждении в размере 49,59% владел Андрей Кобзон – сын российского певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона, сообщают "Примечания".

По данным источников в местных банковских кругах, после проверки Центрального банка Российской Федерации в "Таатта" ввели ограничения на операции сроком на полгода.

Если финучреждение не устранит замечания проверяющих – возможны санкции, вплоть до отзыва лицензии на банковскую деятельность.

При этом в офисах "Таатта" в Якутске уже образовались очереди. По словам местных жителей, суммы до 30 тыс. рублей (12,5 тыс. гривен) снимать можно только с чековыми книжками. Кроме того, клиенты финучреждения отмечают, что представители "Таатта" обзванивали их с просьбой закрыть счета.

В то же время сотрудники банка слухи о закрытии опровергают, отмечая, что предприятие лишь ввело ограничения на работу со вкладами.

"Банк "Таатта" не закрыт, информация, которая распространяется в интернете, неверная. Банк работает, лицензия не отозвана, просто введены некоторые ограничения по работе со вкладами", — сообщили в банке.

Однако в "Таатта" признали, что "некоторое руководство уволилось, некоторое находится в Москве, поэтому в Якутске нет руководителей".

Очередь в офисе банка "Таатта" Twitter News.Ykt.Ru

Очередь в офисе банка "Таатта" Twitter News.Ykt.Ru

Очередь в офисе банка "Таатта" Twitter News.Ykt.Ru

Очередь в офисе банка "Таатта" Twitter News.Ykt.Ru

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 июня появилась информация, что Кобзон госпитализирован в один из московских онкологических центров.