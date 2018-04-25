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Российская экономика рухнет: Слава Рабинович объяснил, почему

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Западные санкции даже без усиления со стороны США и ЕС в любом случае приведут к краху российской экономики.

Об этом в своем блоге, опубликованном на "Обозревателе", написал российский финансист и блогер Слава Рабинович.

При этом он считает, что даже, если Кремль пойдет на уступки на Донбассе или в Крыму, Россия не может когда-либо рассчитывать на снятие персональных санкций с большого количества людей, которые персонально ответственны за то, что произошло.

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Но люди, которые не имеют прямого отношения к военным действиям и к агрессии в Украине, но они относятся к ближайшему окружению Путина и против них были введены санкции с целью повлиять на Путина - против них санкции могут быть отменены, или ослаблены, в случае достижения этой цели.

"Соответственно много было разных санкций - так называемые секторальные, и против разных компаний - такого рода санкции тоже могут быть ослаблены или отменены. У меня очень слабая надежда на то, что при путинском режиме какой-то будет прогресс с той точки, на которой все сейчас находится. Соответственно я могу себе представить, что санкции могут быть только усилены, нежели ослаблены, если путинская ОПГ будет продолжать эскалировать что-либо в Украине", - считает финансист.

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В добавок к этому, подчеркивает Рабинович, есть большое количество других открытых вопросов, которые влекут за собой введение все новых и новых санкций: вмешательство в выборы США и не только США, отравление Скрипалей и разного рода другое агрессивное безответственное поведение России.

"Могу себе представить, например, что мы еще столкнемся с новой волной санкций, связанных с предстоящим трибуналом по Боингу. Трибунал не отменить ни за какие деньги. Он начнется, и там будут названы виновные, их потребуют на скамью подсудимых - и Россия откажется их выдать, и получит за это новые санкции", - приводит пример финансист.

Он также подчеркивает, что действующие сегодня санкции влияют не только прямым образом на экономику России, но и косвенным образом на все, что находится не под санкциями.

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"Потому, что вся страна еще 4 года назад начала приобретать привкус токсичности, потому что никто в мире не знает наперед и точно, что если сегодня такой-то человек или такая-то компания не находятся под санкциями - это не означает, что они не будут находиться под ними завтра или послезавтра. И это делает невозможным полноценное участие России в финансовой, экономической, торговой мировой системе, это увеличивает средневзвешенную стоимость капитала для всех российских компаний. Это делает конкуренцию России за международный инвестиционный капитал не просто затруднительной, но фактически заставляет Россию просто проиграть в этой мировой конкуренции", - объснил Рабинович.

По его словам, это в конечном итоге приведет к коллапсу российской экономики и банковской системы в какой-то долгосрочной перспективе.

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"Потому что такая форма жизнедеятельности экономики, которая не была изначально построена по формуле чучхе, и которая отличается от того, что построено в Северной Корее, она зависит от окружающего мира, от интеграции в международную мировую экономическую, финансовую и торговую систему, экономика, которая выдирается оттуда - она недолговечна и рухнет", - резюмировал финансист.

Как сообщал "Обозреватель", ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал санкции против РФ "инструментом геноцида".

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на Обозревателе.

Темы
Санкции против РоссииРоссийско-украинский конфликтАТО на ДонбассеАннексия КрымаОтравление Скрипаля
Персона
Слава Рабинович
Место
Россия
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