Российская экономика рухнет: Слава Рабинович объяснил, почему

Западные санкции даже без усиления со стороны США и ЕС в любом случае приведут к краху российской экономики.

Об этом в своем блоге, опубликованном на "Обозревателе", написал российский финансист и блогер Слава Рабинович.

При этом он считает, что даже, если Кремль пойдет на уступки на Донбассе или в Крыму, Россия не может когда-либо рассчитывать на снятие персональных санкций с большого количества людей, которые персонально ответственны за то, что произошло.

Но люди, которые не имеют прямого отношения к военным действиям и к агрессии в Украине, но они относятся к ближайшему окружению Путина и против них были введены санкции с целью повлиять на Путина - против них санкции могут быть отменены, или ослаблены, в случае достижения этой цели.

"Соответственно много было разных санкций - так называемые секторальные, и против разных компаний - такого рода санкции тоже могут быть ослаблены или отменены. У меня очень слабая надежда на то, что при путинском режиме какой-то будет прогресс с той точки, на которой все сейчас находится. Соответственно я могу себе представить, что санкции могут быть только усилены, нежели ослаблены, если путинская ОПГ будет продолжать эскалировать что-либо в Украине", - считает финансист.

В добавок к этому, подчеркивает Рабинович, есть большое количество других открытых вопросов, которые влекут за собой введение все новых и новых санкций: вмешательство в выборы США и не только США, отравление Скрипалей и разного рода другое агрессивное безответственное поведение России.

"Могу себе представить, например, что мы еще столкнемся с новой волной санкций, связанных с предстоящим трибуналом по Боингу. Трибунал не отменить ни за какие деньги. Он начнется, и там будут названы виновные, их потребуют на скамью подсудимых - и Россия откажется их выдать, и получит за это новые санкции", - приводит пример финансист.

Он также подчеркивает, что действующие сегодня санкции влияют не только прямым образом на экономику России, но и косвенным образом на все, что находится не под санкциями.

"Потому, что вся страна еще 4 года назад начала приобретать привкус токсичности, потому что никто в мире не знает наперед и точно, что если сегодня такой-то человек или такая-то компания не находятся под санкциями - это не означает, что они не будут находиться под ними завтра или послезавтра. И это делает невозможным полноценное участие России в финансовой, экономической, торговой мировой системе, это увеличивает средневзвешенную стоимость капитала для всех российских компаний. Это делает конкуренцию России за международный инвестиционный капитал не просто затруднительной, но фактически заставляет Россию просто проиграть в этой мировой конкуренции", - объснил Рабинович.

По его словам, это в конечном итоге приведет к коллапсу российской экономики и банковской системы в какой-то долгосрочной перспективе.

"Потому что такая форма жизнедеятельности экономики, которая не была изначально построена по формуле чучхе, и которая отличается от того, что построено в Северной Корее, она зависит от окружающего мира, от интеграции в международную мировую экономическую, финансовую и торговую систему, экономика, которая выдирается оттуда - она недолговечна и рухнет", - резюмировал финансист.

Как сообщал "Обозреватель", ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал санкции против РФ "инструментом геноцида".