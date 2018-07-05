Потратил 900 тысяч: претендент на пост президента Украины купил элитную яхту

Народный депутат от партии "Украинское объединение патриотов — УКРОП" Виталий Куприй вошел в первую пятерку народных избранников, которые в 2017 году купили и задекларировали самые дорогие плавсредства.

Об этом говорится в материале Bihus.info. Кроме того, он является претендентом в кандидаты на пост президента Украины, о чем свидетельствует удостоверение, снимок которого опубликовал народный депутат Тарас Батенко на своей странице в Facebook.

Удостоверение Виталия Куприя Тарас Батенко / Facebook

"В июле прошлого года он приобрел себе яхту Bavaria 44, которой ранее в течение четырех лет пользовался по доверенности от либерийской компании. Обошлась ему обновка якобы всего в 890 тысяч гривен, хотя рыночная цена подобных яхт колеблется в пределах от 60 до 90 тысяч евро", – сказано в материале.

Плавсредство предназначено для семейного отдыха. Яхта способна преодолеть большое расстояние благодаря хорошей планировке и распределению пространства, а также объемам баков для топлива и воды.

Яхта "Bavaria 44" "49000.com"

По данным портала "49000.com", Виталий Куприй еще до депутатства в Верховной Раде был известен правозащитной деятельностью. В парламенте он занялся изобличением правонарушений чиновников местных органов власти и правоохранительных органов.

Также, в пятерке списка госслужащих, которые приобрели дорогие яхты, оказались:

Депутат Запорожского городского совета Ольга Ревчук, которая купила 11-метровую американскую моторную яхту "Monterey 330 SY". Стоимость — более 1,5 млн.грн.

Куприй с яхтой "Bavaria 44" — 890 тыс. грн.

Депутат Славутического городского совета Киевской области Виктор Карцев с моторной лодкой "Finval 505" – 730 тысяч гривен.

Депутат Запорожского областного совета Андрей Гогунский купил яхту "Aquanaut Privilege 1250 AK" и моторную лодку "Brig Navigator 700". Согласно декларации, первое плавсредство он продал за 85 тысяч гривен. Зато лодку оставил себе.

Член исполнительного комитета Покровского городского совета Донецкой области Александр Дубовик приобрел гидроцикл "Yamaha FX Cruiser SVHO" за 456 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июля президент Украины Петр Порошенко подал новую декларацию, согласно которой его доход вырос на 1 млн 68 тыс. грн.