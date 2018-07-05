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Потратил 900 тысяч: претендент на пост президента Украины купил элитную яхту

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Народный депутат от партии "Украинское объединение патриотов — УКРОП" Виталий Куприй вошел в первую пятерку народных избранников, которые в 2017 году купили и задекларировали самые дорогие плавсредства.

Об этом говорится в материале Bihus.info. Кроме того, он является претендентом в кандидаты на пост президента Украины, о чем свидетельствует удостоверение, снимок которого опубликовал народный депутат Тарас Батенко на своей странице в Facebook.

Удостоверение Виталия Куприя

Тарас Батенко / Facebook

"В июле прошлого года он приобрел себе яхту Bavaria 44, которой ранее в течение четырех лет пользовался по доверенности от либерийской компании. Обошлась ему обновка якобы всего в 890 тысяч гривен, хотя рыночная цена подобных яхт колеблется в пределах от 60 до 90 тысяч евро", – сказано в материале.

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Плавсредство предназначено для семейного отдыха. Яхта способна преодолеть большое расстояние благодаря хорошей планировке и распределению пространства, а также объемам баков для топлива и воды.

Яхта "Bavaria 44"

"49000.com"

По данным портала "49000.com", Виталий Куприй еще до депутатства в Верховной Раде был известен правозащитной деятельностью. В парламенте он занялся изобличением правонарушений чиновников местных органов власти и правоохранительных органов.

Также, в пятерке списка госслужащих, которые приобрели дорогие яхты, оказались:

  • Депутат Запорожского городского совета Ольга Ревчук, которая купила 11-метровую американскую моторную яхту "Monterey 330 SY". Стоимость — более 1,5 млн.грн.

  • Куприй с яхтой "Bavaria 44" — 890 тыс. грн.

  • Депутат Славутического городского совета Киевской области Виктор Карцев с моторной лодкой "Finval 505" – 730 тысяч гривен.

  • Депутат Запорожского областного совета Андрей Гогунский купил яхту "Aquanaut Privilege 1250 AK" и моторную лодку "Brig Navigator 700". Согласно декларации, первое плавсредство он продал за 85 тысяч гривен. Зато лодку оставил себе.

  • Член исполнительного комитета Покровского городского совета Донецкой области Александр Дубовик приобрел гидроцикл "Yamaha FX Cruiser SVHO" за 456 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июля президент Украины Петр Порошенко подал новую декларацию, согласно которой его доход вырос на 1 млн 68 тыс. грн.

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Тема
Декларации о доходах чиновников
Персона
Виталий Куприй
Место
Украина
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