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"Отец всех пузырей": биткоину предсказали сокрушительный обвал

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Биткоин канет в забытье, а его курс достигнет минимальной отметки. При этом доверие инвесторов к криптовалюте уже подорвано.

Такое мнение озвучил аналитик Теунис Брозенс из банка ING, передает The Guardian. "Ровно год назад я написал пост, в котором сказал, что биткоин станет нишевым активом. Я рад признать, что это мнение сильно устарело".

Нуриэль Рубини, один из нескольких экономистов, предсказавших кризис в 2008 году – заядлый критик биткоина. Он назвал его "отцом всех пузырей", а также утверждает, что он и другие криптовалюты вроде Ethereum и Litecoin должны быть выставлены в "Зале позора 2018 года".

"Отец всех пузырей": биткоину предсказали сокрушительный обвал

Новости
Биткоин резко подешевел и обрушил криптовалютный рынок

По прогнозам аналитиков, в ближайшей перспективе рынок продолжит падение: Биткоин может подешеветь до $3400, Ethereum – до $104, XRP – до $0,28, Litecoin – до $29.

Справка:

  • Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

  • Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (период мирового финансового кризиса)

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2022 году.Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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Тема
Криптовалюты
Теги
криптовалютабиткоин
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