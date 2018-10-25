Обнародован топ-100 самых богатых украинцев: кто в списке

Журнал "Новое время" совместно с инвестиционной компанией Dragon Capital представили ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев.

Как отмечает НВ, в руках людей из этого списка сконцентрированы 37,5 млрд долларов, что составляет половину всего государственного долга страны.

Богатеи увеличили скорость, с которой прирастает суммарное состояние, с 33% до 43%. Таким образом, оно растет в 12 раз быстрее, чем ВВП Украины.

В первую десятку вошли следующие миллиардеры. Первое место в рейтинге занимает бизнесмен, президент ФК "Шахтер" Ринат Ахметов. Его состояние выросло на 76%, на 5,3 млрд долларов.

На втором месте в списке оказался основатель инвестиционно-консалтинговой группы EastOne, миллиардер Виктор Пинчук. Его состояние выросло на 87%.

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Третью строчку рейтинга занял народный депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский. Отмечается, что его Смарт-Холдинг владеет 25% Метинвеста Ахметова.

На четвертом месте - экс-совладельцами ПриватБанка Геннадий Боголюбов. Следом за ним идет еще один экс-совладелец банка Игорь Коломойский. Они оба потеряли свой актив в виде национализированного ПриватБанка, но благодаря ферросплавному бизнесу сумели восстановить свои позиции.

Президент Украины Петр Порошенко занял в списке шестое месте. Его состояние выросло на 10% и составило 1,1 млрд долларов.

Седьмое место ушло акционеру холдинга Ferrexpo Константину Жеваго. По данным экспертов, его состояние за год сократилось на четверть, но он все равно остался миллиардером.

На восьмом месте оказался председатель правления агроиндустриального холдинга "МХП" Юрий Косюк.

Девятое место занял один из самых непубличных бизнесменов Украины, Алексей Мартынов. По данным издания, рост его благосостояния на мировом рынке обеспечивают металлы и нефтепродукты.

И 10 место поделили Галина и Александр Гереги – владельцы гипермаркетов "Эпицентр-К" и "Новая линия".

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце августа появился рейтинг 100 самых влиятельных людей Украины.