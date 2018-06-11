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Новые санкции США против России: кто попал в списки

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Министерство финансов США вновь расширило санкционные списки. Новые ограничительные меры затронут трех граждан России, три российские компании и две связанные с ними структуры за рубежом.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Причиной введения санкций стала причастность физлиц и компаний к кибератакам. Их ввели на основании принятого почти год назад закона об усилении санкционного режима в отношении РФ (CAATSA).

Под санкции США попали Олег Чириков, Владимир Каганский и Александр Трибун. Все они связаны с внесенной в список компанией "Дайвтехносервис". Ограничительные меры введены также в отношении Digital Security и ФГУП "НИИ "Квант"". Все они зарегистрированы в Санкт-Петербурге и связаны с Федеральной службой безопасности.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что 6 апреля США внесли в санкционный список семь российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников, а также 14 компаний.

Позже Государственная дума России проголосовала за поправки в Уголовный кодекс РФ, устанавливающие ответственность за исполнение санкций иностранных государств на территории страны, а также приняла законопроект о противодействии американским санкциям.

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Potienko Olexander
Potienko Olexander
Игореня, не тешь себя илюзиями) Никому на хрен не нужно чтоб расиська развалилась. Чтоб в ней начались разборки между бандами и ватные свиньи начали расползаться по вменяемым странам? Вы у границы с китаем имеете 7 млн. населения а Китай имеет 150 млн. при полном отсутствии охраняемой границы. Посмотри на Благовещенск и Хейхе. Да через пару лет всех ваших баб за уралом китайцы переимеют. На хрена вас завоевывать - вы уже становитесь Китаем))))
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Петров Игорь
Петров Игорь
Всё, завтра Россия развалится.
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