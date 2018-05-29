Население Украины вымирает: демограф дала печальный прогноз

В ближайшие годы население Украины будет сокращаться быстрыми темпами. Количество работаюших уменьшается, а количество пенсионеров продолжает расти. Сейчас соотношение пенсионеров и плательщиков взносов выглядит так: на 100 плательщиков взносов приходится 95 пенсионеров.

В будущем число пенсионеров на 100 плательщиков может составить от 114 до 125 человек. Практически все существующие демографические прогнозы говорят о том, что население Украины в будущем будет сокращаться быстрыми темпами. Об этом сообщает "Сегодня".

"Население будет уменьшаться за счет людей трудоспособного возраста. Это связано с тем, что наша страна пережила трудный переходной период в 90-е годы, когда было резкое снижение рождаемости. Поколение новорожденных уменьшилось в два раза. Сейчас эти дети подросли и вышли на рынок труда. Вернуться назад, к показателям в 50 млн вообще не представляется возможным", – поясняет ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины Лидия Ткаченко.

Ткаченко отметила, что Украина не единственная страна с такими проблемами. Аналогичная ситуация в странах Балтии, в Болгарии – т.е. странах Восточной Европы, которые потеряли демографический потенциал из-за сложного периода в 90-е годы.

С начала 2019 г. в Украине стартует второй уровень пенсионной системы, суть которого состоит в том, что каждый украинец (или работодатель от его имени) из зарплаты будет отчислять определенную сумму на государственный счет, с которого на пенсии можно будет получать дополнительные выплаты.

Первый уровень пенсионной системы – это солидарная система, которая функционирует сейчас: из зарплаты работников автоматически отчисляются взносы в Пенсионный фонд. Третий уровень пенсионной системы – добровольно накопительный – в Украине уже давно работает, хотя не все об этом знают. По словам экспертов, солидарная система уже исчерпала себя. Более того – против нее работает демография.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что по стандартам ООН переписи должны проводится один раз в 10 лет, в нашей же стране первая и пока единственная перепись населения была проведена еще в 2001 году. Также сообщалось о том, что Кабинет министров Украины создал межведомственную комиссию, которая будет отвечать за перепись населения в стране, запланированную в 2020 году.