Что дадут украинцам накопительные пенсии: новые подробности реформы

Власти Украины планируют уже с 2019 года в рамках реформирования пенсионной системы внедрение ее второго уровня – накопительного. Реформа подразумевает, что с зарплат людей будут отчислять дополнительные проценты. Обязательные накопительные фонды призваны компенсировать низкие пенсии.

Эксперт по пенсионным вопросам Галина Третьякова в эфире ObozTV рассказала о том, что даст украинцам данная новация, и подсчитала возможную прибавку к пенсиям.

Отметим, что существует три уровня пенсионной системы. Первый - солидарная система, куда идет обязательный единый соцвзнос в 22%. Второй, который планируют ввести в 2019 году - обязательная накопительная система. Третий - добровольная накопительная система.

По словам эксперта, сейчас идут жесткие дебаты, должно ли государство вводить обязательный второй накопительный уровень, или он должен быть только добровольным.

"Я считаю, что нам надо ввести второй накопительный уровень, а потом сделать так, как сделала Польша… Польша более 10 лет назад запустила принудительный механизм, потом был сделан откат, но люди за это время подняли свою финансовую грамотность. Там очень важно понимать, сколько ты накопишь, чтобы знать, какой процент зарплаты ты будешь замещать", - пояснила Третьякова.

"Есть такая пропорция - если ты копишь 20-25 лет и откладываешь 2%, то ты заместишь себе в 2-3 раза больше. Важно, какой инвестиционный доход ты получаешь в течение этих 20 лет, но если посмотреть на группу стран Восточной Европы, то мы можем получить доход вдвое больше", - заявила она.

По словам эксперта, "есть давление со стороны Верховной Рады, чтобы запустить реформу с 1 января 2019 года в принудительном порядке". Реформа подразумевает отчисление 2% дополнительно к единому социальному взносу в 22%.

Третьякова также подсчитала возможную прибавку к пенсии, исходя из средней зарплаты по Украине 8000 грн.

"2% составит 160 грн в месяц. 160 грн в месяц множим на 12 - 1920 грн в год. С учетом инвестиционного дохода, например, в 6% мы можем накопить 2035 грн. Если мы будем копить 20 лет, мы получим 40700 грн", - сказала она.

На возражение, что данные накопления может съесть инфляция, эксперт ответила, что за счет большего инвестиционного дохода сумма может ощутимо вырасти.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Кабмине заявили о намерении повысить низкие пенсии за счет их "привязки" к минимальным зарплатам.