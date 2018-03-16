Льготы на проезд в Украине: кто пострадает больше всех от монетизации

Решение правительства Украины монетизировать льготы на проезд всеми видами общественного транспорта лишат перевозчиков значительной части выручки, которую те получали не всегда обоснованно.

Об этом в эфире ObozTV заявил экономический аналитик Борис Кушнирук.

"У нас есть люди, которые живут в городе. Кто-то пользуется общественным транспортом, а кто-то практически не пользуется. И чем старше люди, тем они реже куда-то ездят. Формально на них выделяется по определенному нормативу эта форма помощи, которая идет не им, а перевозчикам. Хотя никто не может сказать, сколько у вас этих людей ездило", - подчеркнул эксперт.

По его словам, то же самое касается и сельских жителей.

"На них формально есть эта форма помощи, но они воспользоваться ею не могут. В результате, они тоже не получают эту форму социальной помощи, которая предвидена для этих слоев населения", - отметил Кушнирук.

Также экономист считает, что компенсировать эту соцпомощь можно разными способами.

"Сначала нужно понять, кому вообще вы эту помощь даете, а потом определяете, в какой форме. Если речь идет о проезде в общественном транспорте, то можно, чтобы человек получал в денежной форме доплату. Можно другим способом, когда человеку нужна разовая поездка, а другому нужна на месяц. Возможно, в этом случае, чтобы была возможность купить месячный абонемент или с количеством поездок. И в том случае, если человек сэкономит, выдать потом деньгами", - заключил он.

Напомним, ранее "Обозреватель" писал, как в Украине будет действовать монетизация льгот на проезд.