Крымский мост показали из космоса: появились фото

Космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров, находящийся на Международной космической станции, сфотографировал Крымский мост из космоса, которым оккупанты намерены соединить материковую часть РФ с оккупированным полуостровом.

Снимки он выложил в своем Instagram.

"Крымский полуостров и свежие снимки Крымского моста. Я продолжаю наблюдать за стройкой из космоса. Кстати, она идёт с опережением графика — уже в мае откроют дорогу для легковых машин и автобусов. Как раз к началу курортного сезона",- написал он.

Как сообщал "Обозреватель", 20 апреля у оккупантов на финальной стадии строительства моста возникла проблема с документацией.

Также накануне стало известно, что Крымский мост не сдадут в срок.