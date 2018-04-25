Крымский мост показали из космоса: появились фото

Космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров, находящийся на Международной космической станции, сфотографировал Крымский мост из космоса, которым оккупанты намерены соединить материковую часть РФ с оккупированным полуостровом.
Снимки он выложил в своем Instagram.
"Крымский полуостров и свежие снимки Крымского моста. Я продолжаю наблюдать за стройкой из космоса. Кстати, она идёт с опережением графика — уже в мае откроют дорогу для легковых машин и автобусов. Как раз к началу курортного сезона",- написал он.
Крымский полуостров и свежие снимки Крымского моста. Я продолжаю наблюдать за стройкой из космоса. Кстати, она идет с опережением графика - уже в мае откроют дорогу для легковых машин и автобусов. Как раз к началу курортного сезона. • View of the Crimean Peninsula, the Black Sea and the Crimean bridge from the International Space Station. The bridge connecting mainland Russia to the Crimean Peninsula will open to automobiles in May, several months ahead of schedule.
Как сообщал "Обозреватель", 20 апреля у оккупантов на финальной стадии строительства моста возникла проблема с документацией.
Также накануне стало известно, что Крымский мост не сдадут в срок.