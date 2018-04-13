И даже ниже: экономист дал прогноз доллару в Украине на май

В мае 2018 года в Украине не стоит ожидать колебаний курса доллара.

Об этом в эфире ObozTVзаявил эксперт по экономическим вопросам Виталий Кузьмин.

"В мае 2018 года ситуация с курсом доллара останется такой же, как есть сейчас. То есть каких-либо серьезных колебаний мы не прогнозируем. Доллар будет в районе 26.5 гривен и даже ниже", - отметил он.

Эксперт объяснил это тем, что чем ближе к лету, тем ближе не бизнес-сезон, а колебания возвращаются уже осенью.

"Что касается всего 2018 года, то есть несколько факторов, которые могут повлиять. Во-первых, у нас много внешних обязательств. В начале года речь шла о $9 миллиардах, а после выигрыша "Нафтогаза Украины" в Стокгольмском арбитраже ситуация улучшилась. Во-вторых, многое будет зависеть оттого, продолжим ли мы сотрудничество с МВФ: этот пункт тянет за собой смену позиции по рынку земли, антикоррупционному суду и так далее",- рассказал Виталий Кузьмин.

Как сообщал "Обозреватель", экономист объяснил, почему рубль падает, а гривня – растет.