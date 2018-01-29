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Гривня стремительно укрепляется: Нацбанк установил новый курс валют в Украине

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На вторник, 30 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни относительно американского доллара и евро.

Валюты подешевеют в цене по отношению к гривне.

Так, 30 января американский доллар подешевеет на 30 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. Валюта будет стоить 28 гривень 24 копейки.

Евро подешевеет на 54 копейки и будет стоить 34 гривень 96 копеек.

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Напомним, 29 января доллар стоил 28,54 грн, а евро – 35,50 гривень.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Нацбанк пояснил, из-за чего неустойчив курс валют в Украине. По худшим прогнозам экспертов, в 2018 году доллар может перевалить за 35 грн. Это связано с получением кредита от Международного валютного фонда.

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Объекты
Национальный банк Украиныдоллар
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