Прочитал свежее интервью В. А. Ющенко на Украинской правде. Хорошее интервью. Почитайте, кто соскучился. С одним тезисом хотел бы поспорить. Виктор Андреевич уверен, что рост экономики в 2005-9 году на уровне 7 процентов в год, это исключительно заслуга его мудрой экономической политики. Правда так и не объяснив, что конкретно он имеет в виду. Выскажу свою точку зрения на причины и последствия того роста.

Не претендуя ни на истину, ни на глубокий анализ. Не буду даже брать конъюнктуру рынка на основные товары, которые наши компании отправляли на экспорт, цену на энергоносители и тд. Просто отмечу, что они были достаточно благоприятными. Предлагаю взглянуть на банковскую систему. Куда в 2005 году массово зашли иностранцы с огромными кредитными ресурсами.

На сайте Нацбанка есть балансы, ничего выдумывать не надо. На 1 января 2005 года общий объем кредитов, выданных клиентам составил 88 млрд. грн. При курсе доллара 5.3. К 1 января 2009 году кредитование выросло до 741 млрд. грн. При курсе доллара 7.7 За 4 года банки почти 400 млрд. грн. впрыснули напрямую в экономику и ещё почти 270 млрд. грн, через кредитование населения, в стимулирование внутреннего потребления. Из которых что-то использовалось для покупки импортных товаров, но большая часть тоже уходила на развитие бизнеса в стране. Даже с учётом курсовых разниц от валютных кредитов, темпы роста были гигантскими. За рамками, не побоюсь этих слов, здравого смысла.

О том сладком, но глупом времени мы ещё будем рассказывать нашим внукам. Банки соревновались, кто выдаст больше и быстрее. Кредит на машину за полчаса прямо в автосалоне. Кредит 200 тысяч долларов на 20 лет без первоначального взноса при зарплате 1000 и тд. Казалось, что show must go on будет вечным. Всё это толкало экономику вперед и ввысь. Без всяких реформ и без всякой особой “экономической политики”. А потом в 2008 году где-то в Америке лопнул какой-то пузырь. А потом он лопнул у нас. И экономическое “чудо” закончилось. А дальше вы знаете.