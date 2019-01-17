ГФС проверит четыре вида бизнеса в Украине: к кому придут ревизоры

Государственная фискальная служба Украины в 2019 году будет проверять четыре отрасли бизнеса, в которых, по оценкам ГФС, существуют самые большие риски нарушений.

Об этом рассказал в эфире ObozTV и.о. заместителя главы Государственной фискальной службы Евгений Бамбизов. По его словам, план-график проверок ГФС "является исключительно рискоориентированным", причем система отбора рисков является автоматической.

"Помимо рискоориентированной системы, мы ввели отраслевой подход. Мы запланировали на этот год четыре основные отрасли, которые будут проверяться. По всем четырем мы имеем четкие риски, которые присущи той или иной отрасли", – рассказал представитель ГФС.

Бамбизов перечислил главные приоритеты ГФС:

– Во-первых, это будет отрасль розничной и оптовой реализации топлива.

– Во-вторых, это фармацевтическая отрасль. В рознице это кассовая дисциплина. Также фармакология имеет определенные льготы в налогообложении относительно налога на добавленную стоимость. ГФС будет проверять, насколько правильно фармацевты используют льготный режим.

– В-третьих, это розничная и оптовая торговля сложными бытовыми товарами.

– Четвертая отрасль – строительство.

"Эти четыре отрасли будут проверять в течение всего года. Там есть определенное число больших и средних предприятий и незначительное число малых, имеющих определенные риски относительно неуплаты налогов", – объяснил чиновник.

delo.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

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