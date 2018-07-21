Есть два вопроса: в Аргентине начался саммит G20

В субботу, 21 июля, в столице Аргентины Буэнос-Айресе началась двухдневная встреча "финансовой двадцатки" (G20).

23 министра финансов или их заместителя, 14 представителей центробанков стран-участниц G20 и представители международных финансовых организаций обсудят вопросы развития глобальной экономики.

В саммите примут участие также глава Международного валютного фонда Кристин Лагард, руководитель Всемирного банка Джим Ким, президент Европейского центрального банка Марио Драги, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития Хосе Анхель Гурриа Тревиньо, министры финансов США и Китая Стивен Мнучин и Ли Кун.

На саммите G20 в нынешнем году будут обсуждены два ключевые вопроса: риски и возможности в мировой экономике, а также развитие рынков труда и финансовой инфраструктуры.

В воскресенье, 22 июля, на встрече несколькими рабочими сессиями будут затронуты вопросы технологии в финансовом секторе и международной налоговой системы.

Напомним, состав G20 формируют Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония и Европейский Союз.

На встречах "большой двадцатки" также обычно присутствуют представители различных международных организаций, среди которых Совет по финансовой стабильности, Международный валютный фонд, Всемирная торговая организация, Организация Объединённых Наций и Всемирный банк.

G20 представляет порядка 85% мирового валового национального продукта, около 75% мировой торговли и две трети населения мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июня президент Украины провел в Канаде переговоры с представителями "Большой семерки" и Европейского Союза.