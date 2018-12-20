Доллар в Украине резко подешевеет: прогноз аналитика на неделю 

В Украине курс доллара до конца года может опуститься до отметки в 27,4 грн/$ (по состоянию на 18 декабря – 27,8 грн/$).

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. Главная причина укрепление гривни – решение МВФ выделить Украине кредит в размере $3,9 млрд за 14 месяцев. Первый транш ожидается уже в ближайшие дни.

"Рынок наводнила валютная выручка экспортеров, которые действуют по принципу "продай валюту сегодня, или завтра продашь дешевле". Подобные настроения на рынке могут сохраниться и на следующей неделе. На ближайшую неделю мы ожидаем снижения доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4/27,7 грн", – прогнозирует Вадим Иосуб.

Отметим, с прошлого четверга официальный курс доллара снизился с 27,81 грн до 27,72 грн (-0,3%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 27,74/27,78 до 27,55/27,58 (-0,7%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 27,80/28,04 до 27,62/27,85 (-0,7%).

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, в 2020 году, согласно консенсус-прогнозу Минэкономразвития, средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

К слову, постепенно роль доллара в мировой экономике может снизиться. Так, Европейская комиссия разработала план усиления роли евро в странах ЕС. В будущем такая политика может помочь частично отказаться от использования доллара и укрепить роль европейской валюты.