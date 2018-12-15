Что будет с курсом доллара в Украине: озвучен прогноз на зиму

До нового года в Украине курс доллара не превысит психологическую отметку в 30 грн/$, а с приближением выборов президента на стоимость американской валюты будут влиять два важных фактора.

Об этом рассказал в эфире ObozTV экономист Борис Кушнирук. По его словам, в декабре спрос на иностранную валюту традиционно растет.

"Мы покупаем импорт в рамках нашей сырьевой модели экономики. Мы экспортируем сырье, а импортируем готовую продукцию. Под Новый год потребность в ней растет, поэтому понятно, что в этот момент растет и спрос на иностранную валюту. Кроме того, достаточно большое число бюджетных средств тратится именно в декабре, и это то же влияет на курс, на национальную валюту есть давление", — объяснил он.

По мнению экономиста, до нового года курс не выйдет за пределы коридора 29 грн/$ и установится в рамках между 28 и 29 грн/$.

"У нас в декабре и январе гривня обесценивается – это классика. Я не думаю, что в следующем году ситуация будет отличаться. Но как правило, начиная с февраля гривня начинает укрепляться", — сообщил Кушнирук.

Эксперт отметил, что следующем году курс национальной валюты будет зависеть от двух факторов.

"С одной стороны, будет определенный прилив валюты. Выборы приведут к тому, что те, кто занимается финансированием избирательных кампаний, значительной частью в теневом секторе, будут вливать валютные средства из-за границы. Предложение валюты на рынке будет больше. С этой точки зрения есть надежда, что гривня не будет хотя бы снижаться", — отметил Кушнирук.

"Но если многими будет понятно, что существует риск победы популизма с соответствующими последствиями для экономики, то это неминуемо приведет к негативной ситуации с курсом", — добавил он.

politeka.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский миллиардер и инвестор Рэй Далио предрек доллару обвал на 30% из-за "тройного дефицита США" и потерю статуса мировой резервной валюты.

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