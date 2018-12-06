Биткоин ждет очередное падение: аналитики назвали дату и новый курс 

Курс биткоина в ближайшее время может опуститься до $3 тыс. (по состоянию на 6 декабря — $3,7 тыс).

Как пишет издание ССN, с конца ноября цифровые деньги падают в цене при низких объемах торгов. Уровень поддержки актива недостаточно силен, если подобная тенденция продолжится, цена монеты упадет до $2,9 тыс.

Общая капитализация индустрии снижалась до $119 млрд, сейчас она составляет $122 миллиарда. Годовой минимум для этого показателя был установлен 25 ноября на отметке в $115 миллиардов.

Биткоин ждет снижение pixabay

В то же день цена криптовалюты биткоин опустилась до рекордно низких $3,6 тыс. В ближайшее время в краткосрочной перспективе стоимость активов может вырасти. При этом, вероятнее всего, в течение декабря Bitcoin будет находиться в диапазоне от $3 до $4 тыс., сообщает издание.

Напомним: как ранее писал OBOZREVATEL, стоимость биткоина обвалилась до минимальной с октября 2017 года отметки в $4,5 тыс. С небольшими отклонениями курс самой популярной криптовалюты планомерно снижался с начала 2018-го, пока не достиг психологической для рынка отметки — годового минимума.

Венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет $250 тысяч к 2022 году. Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составя