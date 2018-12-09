"Биткоин уже не спасти": банкир рассказал, когда криптовалюта обрушится до нуля 

Курс биткоина в 2019 году опустится с $3,5 до $1 тыс., а в будущем вовсе приблизится к нулю.

Такой прогноз озвучил главный аналитик Saxo Bank Стин Якобсен, передает Рамблер. "Я считаю, что биткоин в следующем году сначала достигнет своей базовой отметки в $1 тыс., а потом упадет до нуля. В целом у криптовалют есть будущее, но только в том случае, если эмиссионная инициатива будет на стороне правительства. Кроме того, какие-то криптовалюты и технология блокчейн могут быть использованы для администрирования глобального налога или госдолга", — говорит Стин Якобсен.

Курс биткоина pixabay

Стоит отметить, что Стин Якобсен в прошло году верно предсказал, что в 2018 году биткоин резко взлетит до неожиданных высот, а затем начнет падение. В первые дни декабря капитализация биткоина упала почти в 6 раз — с $830 до $135 миллиардов.

Напомним: как ранее писал OBOZREVATEL, стоимость биткоина несколько недель назад обвалилась до минимальной с октября 2017 года отметки в $4,5 тыс. С того момента популярная криптовалюта потеряла еще более $1,2 тыс. С небольшими отклонениями курс самой популярной криптовалюты планомерно снижался с начала 2018-го, пока не достиг психологической для рынка отметки — годового минимума.

Венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет $250 тысяч к 2022 году. Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.