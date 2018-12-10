''Будут унижать'': в Крыму жестко поставили на место понаехавших

Жители аннексированного Крыма всячески отговаривают россиян переезжать жить на полуостров. В качестве аргументов они приводят низкий уровень жизни, высокие цены и маленькие зарплаты, а также отсутствие нормального жилья.

Эти темы часто обсуждают на местных форумах. На один из таких споров обратил внимание блогер КРЫМский бандеровец в Twitter. "Жители Крыма морально готовят к встрече с собой очередного понаехавшего", - сказано в сообщении.

"Хочу переехать из Москвы в Симферополь. Не будут ли меня унижать за то, что я из Москвы. Как у вас с дискриминацией людей из Москвы? Очень боюсь, что меня не примут", - написал анонимный автор для обсуждения.

В ответ на это многие местные жители посоветовали ему забыть об этой идее и никуда не ехать.

"Будут, потому что самим места мало", "Кому ты на**й всрался?", "Унижать не будут, но пальцем у виска крутить будут", "Крым - не резиновый. Приехал, отдохнул, уехал", "Будут унижать… не едь сюда. Вон пожалуйста Магадан, Колыма, есть еще множество мест", "Плохая затея. Я сам понаехавший и таково мое мнение… Собираю вещищки обратно", - написали пользователи в комментариях к обсуждению.

Жители Крыма морально готовят к встрече с собой очередного понаехавшего pic.twitter.com/etriQeS55W — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 9 декабря 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители Крыма признали, что нынешних заработков им не хватает для счастливой жизни. Больше всего пожаловались на недостаточность средств и рост цен пенсионеры.

Также сообщалось, что в Крыму цены на продукты питания не стали ниже после открытия Керченского моста. Статистика по основным показателям свидетельствует только о подорожании.