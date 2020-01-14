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14 января • обновлено в 19:57
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"Будут отвечать все!" Гончарук объявил большую войну вырубке леса: полетела первая голова

1.6т
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук потребовал отстранить руководителя Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Валерия Мургу.

Как пояснил глава Кабмина в Facebook, причина заключается в многочисленных случаях незаконной вырубки лесов в регионе.

"Никаких "черных лесорубов" под прикрытием территориальных управлений Гослесагентства не должно быть. Наглое разворовывание украинского леса уйдет в прошлое!" – заявил премьер.

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Гончарук подчеркнул, что государство не будет закрывать глаза на существование серого рынка и незаконные рубки леса.

"Те, кто работает в интересах отдельных групп влияния – сразу увольняйтесь. Все, кто планирует и дальше разворовывать государственные ресурсы думая, что это "как всегда" сойдет с рук – будут освобождены от должностей. А после расследования соответствующими правоохранительными органами – привлечены к ответственности", – написал он.

Руководство Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства

Руководство Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства

Гончарук объявил войну вырубке леса

Гончарук объявил войну вырубке леса

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Премьер сообщил, что Государственное агентство лесных ресурсов получило нового руководителя – Андрея Заблоцкого, которому поручил провести масштабный аудит предприятий в Харьковской, Житомирской, Черниговской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ривненской, Львовской и Волынской областях.

"Из-за незаконной вырубки лесов государство уже понесло убытки более чем 1 миллиард гривен только за последние несколько лет. Это недопустимая история. В Украине будет действовать закон. Все причастные к коррупции будут уволены, а по результатам расследования – привлечены к ответственности", – заявил Гончарук.

Как писал OBOZREVATEL, Гончарук дал поручение, чтобы с 1 февраля в Украине полноценно заработал централизованный учет древесины:

  • МВД, Гослесагентству и Госэкоинспекции – непрерывно предотвращать незаконные вырубки лесов и выявлять нарушения;

  • Гослесагентству, другим постоянным лесопользователям и владельцам лесов – обнародовать на официальных сайтах информацию о делах касательно нарушений;

  • ОГА должны предоставить предложения по закреплению за постоянными лесопользователями лесов, не имеющих собственника.

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Читайте все новости по теме "Вырубка леса в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Тема
Вырубка леса в Украине
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
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залупутин Залупутин
залупутин Залупутин
дайте людям адресс куда писать и увидете реакцию.
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